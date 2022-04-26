Польша не будет платить за газ России в рублях

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Правительство Польши заявило об отказе Варшавы платить за газ из России в рублях Фото:
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Россия отказалась продавать газ за валюту

Правительство Польши приняло решение об отказе от оплаты российского газа в рублях. С таким заявлением выступил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

«Мы не будем платить. Рассматриваются все возможности и риски, мы к ним готовы. Мы в состоянии в случае необходимости и принятия такого решения отказаться от поставок газа в любой момент», — передают РИА «Новости» слова Наимского.

Представитель правительства ранее заявлял. что отказ от российской нефти и необходимость поиска новых поставщиков будут очень дорого стоить Польше. Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перейти на экспорт нефти и газа только за рубли, объяснив свое решение отказом США и Евросоюза выполнять свои обязательства перед Россией. У стран Европы осталось критически мало времени для того, чтобы определиться, будут ли они закупать российский газ в новой валюте. В ряде европейских стран, в частности в Польше, Италии и Германии, уже заявили о том, что не видят для себя такой возможности.

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Правительство Польши приняло решение об отказе от оплаты российского газа в рублях. С таким заявлением выступил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. «Мы не будем платить. Рассматриваются все возможности и риски, мы к ним готовы. Мы в состоянии в случае необходимости и принятия такого решения отказаться от поставок газа в любой момент», — передают РИА «Новости» слова Наимского. Представитель правительства ранее заявлял. что отказ от российской нефти и необходимость поиска новых поставщиков будут очень дорого стоить Польше. Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перейти на экспорт нефти и газа только за рубли, объяснив свое решение отказом США и Евросоюза выполнять свои обязательства перед Россией. У стран Европы осталось критически мало времени для того, чтобы определиться, будут ли они закупать российский газ в новой валюте. В ряде европейских стран, в частности в Польше, Италии и Германии, уже заявили о том, что не видят для себя такой возможности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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