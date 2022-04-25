Контрактника из ХМАО, вызволенного из плена, ждет отпуск

Контрактника из ХМАО, которого удалось вызволить из плена во время спецоперации на Украине, ждет отпуск. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.
«Он уже выписан из госпиталя и находится в Московской области в войсковой части. Сейчас восстанавливаются его документы, которые были утеряны для того, чтобы он отбыл в отпуск в ХМАО. Судя по тому, что военнослужащий в госпитале был совсем краткосрочно, могу полагать, что его самочувствие удовлетворительно», — прокомментировала Стребкова. Он также рассказала, что с солдатом должны выйти на связь сотрудники представительства Югры при российском правительстве и проведать его.
Ранее URA.RU сообщало о том, что югорского контрактника удалось вызволить из плена во время спецоперации на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма глава государства отметил, что важной задачей российских военных является избавление жителей Донбасса от геноцида.
Контрактника из ХМАО, которого удалось вызволить из плена во время спецоперации на Украине, ждет отпуск. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. «Он уже выписан из госпиталя и находится в Московской области в войсковой части. Сейчас восстанавливаются его документы, которые были утеряны для того, чтобы он отбыл в отпуск в ХМАО. Судя по тому, что военнослужащий в госпитале был совсем краткосрочно, могу полагать, что его самочувствие удовлетворительно», — прокомментировала Стребкова. Он также рассказала, что с солдатом должны выйти на связь сотрудники представительства Югры при российском правительстве и проведать его. Ранее URA.RU сообщало о том, что югорского контрактника удалось вызволить из плена во время спецоперации на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма глава государства отметил, что важной задачей российских военных является избавление жителей Донбасса от геноцида.