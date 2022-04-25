25 апреля 2022

Контрактника из ХМАО, вызволенного из плена, ждет отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, армия, военные, солдаты, новобранец, призывник, вооруженные силы, репетиция парада, срочник
Югорского солдата-контрактника после плена на Украине ждет отпуск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрактника из ХМАО, которого удалось вызволить из плена во время спецоперации на Украине, ждет отпуск. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

«Он уже выписан из госпиталя и находится в Московской области в войсковой части. Сейчас восстанавливаются его документы, которые были утеряны для того, чтобы он отбыл в отпуск в ХМАО. Судя по тому, что военнослужащий в госпитале был совсем краткосрочно, могу полагать, что его самочувствие удовлетворительно», — прокомментировала Стребкова. Он также рассказала, что с солдатом должны выйти на связь сотрудники представительства Югры при российском правительстве и проведать его.

Ранее URA.RU сообщало о том, что югорского контрактника удалось вызволить из плена во время спецоперации на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма глава государства отметил, что важной задачей российских военных является избавление жителей Донбасса от геноцида.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Контрактника из ХМАО, которого удалось вызволить из плена во время спецоперации на Украине, ждет отпуск. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. «Он уже выписан из госпиталя и находится в Московской области в войсковой части. Сейчас восстанавливаются его документы, которые были утеряны для того, чтобы он отбыл в отпуск в ХМАО. Судя по тому, что военнослужащий в госпитале был совсем краткосрочно, могу полагать, что его самочувствие удовлетворительно», — прокомментировала Стребкова. Он также рассказала, что с солдатом должны выйти на связь сотрудники представительства Югры при российском правительстве и проведать его. Ранее URA.RU сообщало о том, что югорского контрактника удалось вызволить из плена во время спецоперации на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма глава государства отметил, что важной задачей российских военных является избавление жителей Донбасса от геноцида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...