Пермская полиция назвала меры борьбы с ДТП на электросамокатах

В Перми рассказали, как снизить количество ДТП с электросамокатами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Руководитель управления МВД по Перми Станислав Кравченко сообщил, что будет предпринято для уменьшения количества ДТП с участием электрических самокатов. Об этом начальник городской полиции рассказал во время доклада об итогах деятельности своего управления за 2021 года в городской думе. Информация о докладе появилась на сайте гордумы.

«Планируется проводить оперативно-профилактические мероприятия, в ходе которых будут не только составляться административные протоколы, но и проводиться разъяснительная работа», — перечислил полковник. Об этих мерах Кравченко пришлось упомянуть во время ответа на вопросы депутатов, как планируется снижать количество дорожных происшествий с двухколесным электротранспортом.

Также руководитель управления сообщил, что в 2021 году в Перми зафиксировано всего десять мест концентрации ДТП. С 2017 года количество дислокаций таких аварийных точек уменьшилось в шесть раз. Снижение он поставил в заслугу совместной работе Госавтоинспекции и органов местного самоуправления.

Ранее URA.RU сообщало, что главный городской полицейский рассказал о раскрытии громкого дела. Кроме этого, в начале весны мэрия назвала запретные для катания на электросамокатах места города.