Глава УМВД Перми заявил о раскрытии громкого дела

26 апреля 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Злоумышленники похитили более 60 секций чугунного ограждения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подозреваемые в краже чугунного ограждения на Северной дамбе в центре Перми задержаны. Полиция возбудила два уголовных дела и сейчас ищет пункты приема металлолома, куда злоумышленники могли сдать похищенное. Об этом сообщил начальник УМВД по Перми Станислав Кравченко, выступая на пленарном заседании городской думы. «Возбуждено два уголовных дела в Мотовилихинском районе и Свердловском. Да, была кража более 60 секций ограждения. Преступление раскрыто, преступники изобличены», — сказал он, отвечая на вопрос депутатов. О масштабной краже чугунного ограждения на Северной дамбе, разделяющей два района города стало известно 20 апреля. Власти обещали восстановить его в ближайшее время. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Подозреваемые в краже чугунного ограждения на Северной дамбе в центре Перми задержаны. Полиция возбудила два уголовных дела и сейчас ищет пункты приема металлолома, куда злоумышленники могли сдать похищенное. Об этом сообщил начальник УМВД по Перми Станислав Кравченко, выступая на пленарном заседании городской думы. «Возбуждено два уголовных дела в Мотовилихинском районе и Свердловском. Да, была кража более 60 секций ограждения. Преступление раскрыто, преступники изобличены», — сказал он, отвечая на вопрос депутатов. О масштабной краже чугунного ограждения на Северной дамбе, разделяющей два района города стало известно 20 апреля. Власти обещали восстановить его в ближайшее время.