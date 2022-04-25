25 апреля 2022

Глава УМВД Перми заявил о раскрытии громкого дела

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Судебный процесс по делу Олега Дудко, заседание от 6 июня. Екатеринбург, уголовное дело, судебный процесс
Злоумышленники похитили более 60 секций чугунного ограждения Фото:

Подозреваемые в краже чугунного ограждения на Северной дамбе в центре Перми задержаны. Полиция возбудила два уголовных дела и сейчас ищет пункты приема металлолома, куда злоумышленники могли сдать похищенное. Об этом сообщил начальник УМВД по Перми Станислав Кравченко, выступая на пленарном заседании городской думы.

«Возбуждено два уголовных дела в Мотовилихинском районе и Свердловском. Да, была кража более 60 секций ограждения. Преступление раскрыто, преступники изобличены», — сказал он, отвечая на вопрос депутатов.

О масштабной краже чугунного ограждения на Северной дамбе, разделяющей два района города стало известно 20 апреля. Власти обещали восстановить его в ближайшее время.

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Подозреваемые в краже чугунного ограждения на Северной дамбе в центре Перми задержаны. Полиция возбудила два уголовных дела и сейчас ищет пункты приема металлолома, куда злоумышленники могли сдать похищенное. Об этом сообщил начальник УМВД по Перми Станислав Кравченко, выступая на пленарном заседании городской думы. «Возбуждено два уголовных дела в Мотовилихинском районе и Свердловском. Да, была кража более 60 секций ограждения. Преступление раскрыто, преступники изобличены», — сказал он, отвечая на вопрос депутатов. О масштабной краже чугунного ограждения на Северной дамбе, разделяющей два района города стало известно 20 апреля. Власти обещали восстановить его в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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