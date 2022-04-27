Курганский губернатор Шумков выступил за переподготовку учителей

Вадим Шумков предложил ввести подготовку педагогов-воспитателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков полагает, что современной школе не хватает воспитательного аспекта и предложил провести подготовку педагогов, отвечающих за эту работу. Мыслями о педагогическом процессе руководитель региона поделился в своем telegram-канале.

«Практически в каждой школе, в каждом колледже уже есть заместители директоров по воспитательной работе. Но разве мы можем сказать, что там полноценно реализуется миссия Воспитания? Этих людей самих нужно готовить к полноценной реализации этой миссии», — уверен губернатор. Он предлагает сделать работу таких педагогов целенаправленной, с показателями результативности.

Шумков отметил, что воспитание ребенка в стенах учебного заведения гораздо важнее подготовки к ЕГЭ. Руководитель региона пообещал скорые изменения в соответствующих нормативных документах и анонсировал появление курсов для замов по воспитательной работе. Свои предложения регион также направит в Минпросвещения.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области выступил с заявлением накануне майских праздников. Также жители Кургана жаловались на непедагогические методы работы учителя.