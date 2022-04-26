Реконструкция аэропорта Магнитогорска обойдется в 5,8 млрд рублей

Ремонтом займется компания «Альмакогруп» Фото: Илья Московец © URA.RU

Аэропорт Магнитогорска будет реконструировать компания «Альмакогруп». Она победила в тендере, предложив выполнить работы за 5,8 млрд рублей, следует из данных на портале госзакупок.

Контракт будет заключен с единственным участником конкурса. Начальная (максимальная) цена контракта была заявлена в 5,9 млрд рублей. Работы будут проводиться в 2022—2024 годах.

Согласно документам, в рамках проекта реконструкции аэропорта будут усилены искусственная взлетно-посадочная полоса, которую временно закроют, а также рулежная дорожка РД-2. Реконструкция пройдет на закрытой для эксплуатации РД-1, будет расширен перрона №2 до 10 мест стоянки. Планируется построить площадку для противообледенительной обработки воздушных судов, поменять и установить новые объекты радиотехнического обеспечения полетов, систему светосигнального оборудования, метеорологическое оборудование, аварийно-спасательную станцию, построить здание КПП с шлюзом пропуска, очистные сооружения и другие объекты.

Международный аэропорт Магнитогорска был открыт в 1930 году. В июне 2021 года АО «Международный аэропорт Магнитогорск» было продано с торгов за 999,8 млн рублей, 100% акций приобрела компания «Ретранс».