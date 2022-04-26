Жителю Ишима не понравилось, что собака была без намордника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ишиме завязался конфликт между мужчиной и женщиной из-за того, что собака породы чихуахуа была без намордника. Житель Тюменской области схватил собаку за шею и угрожал ее забрать у хозяйки. Публикация с видеокадрами ссоры попала в социальные сети.

«Горожанину не понравилось, что животное бегает по улицам без ошейника и намордника. Женщина же просила его отпустить собаку. По словам хозяйки песика Светланы, мужчина схватил собаку потому что она залаяла. В этот момент во дворе гуляла его дочь, и ему не понравилось, что собака без намордника, хотя это небольшое животное и причинить человека вред она не может», — высказывается автор поста в группе «СПЛЕТНИ Ишим» в социальной сети «ВКонтакте».

В перечень потенциально опасных собак сейчас включено 12 пород, чихуахуа среди них нет. При этом владелец животного обязан принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей, в том числе держать собаку на поводке.

В пресс-службу УМВД был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.