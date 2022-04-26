Washington Post: гегемония Запада завершится к 2040 году

27 апреля 2022 в 08:46 Размер текста - 17 +

США и ведущие страны Запада потеряют экономическое превосходство к 2040 году, считает Генри Олсен Фото: Владимир Андреев © URA.RU К 2040 году Китай и Индия обгонят США по паритету покупательской способности, что приведет к концу экономической гегемонии Запада. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Washington Post Генри Олсен в своей авторской колонке. «Угасание экономической мощи стран Запада может означать, что это последнее ура старого порядка. Прогнозируется, что к 2040 году Китай и Индия вместе будут иметь больший ВВП по паритету покупательной способности, чем Соединенные Штаты и восемь крупнейших других стран, в отношении которых введены санкции, вместе взятые. Добавьте к этому другие развивающиеся державы, такие как Бразилия, Мексика, Индонезия и Турция, и глобальный баланс сил, несомненно, изменится еще больше», — написал Олсен. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что однополярному миру пришел конец, пишет RT. Президент России Владимир Путин также заявлял, что все попытки США создать однополярный мир провалились. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

К 2040 году Китай и Индия обгонят США по паритету покупательской способности, что приведет к концу экономической гегемонии Запада. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Washington Post Генри Олсен в своей авторской колонке. «Угасание экономической мощи стран Запада может означать, что это последнее ура старого порядка. Прогнозируется, что к 2040 году Китай и Индия вместе будут иметь больший ВВП по паритету покупательной способности, чем Соединенные Штаты и восемь крупнейших других стран, в отношении которых введены санкции, вместе взятые. Добавьте к этому другие развивающиеся державы, такие как Бразилия, Мексика, Индонезия и Турция, и глобальный баланс сил, несомненно, изменится еще больше», — написал Олсен. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что однополярному миру пришел конец, пишет RT. Президент России Владимир Путин также заявлял, что все попытки США создать однополярный мир провалились.