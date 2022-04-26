Мэр Кургана поручила усилить меры безопасности в детсадах

В детских садах Кургана усилят меры безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Стрельба в ульяновском детском саду

После чрезвычайного происшествия в Ульяновской области глава Кургана Елена Ситникова поручила усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях. В частности, в детские сады будут пускать только родителей. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«В дошкольное учреждение попасть смогут только родители либо законные представители — по звонку. Родственники, в том числе бабушки и дедушки, смогут забирать ребенка только по заявлению родителей, к которому приложено фото того, кто будет заходить в садик», — говорится в сообщении городской администрации.

Детские сады Кургана оборудованы системами видеонаблюдения. Закрыты все входы на территорию и в здание организаций. Вход разрешен только родителям (законным представителям) по звонку или по электронному ключу.

Ранее URA.RU писало, что в рабочем районе Вешкайма Ульяновской области мужчина 26 апреля застрелил нянечку и двух детей в детском саду. После этого он покончил с собой. Мотивы нападения на женщину и детей выясняются.