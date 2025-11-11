В Кургане устроят выборы имама мечети и председателя мусульманской общины

В Кургане пройдут выборы имама Соборной мечети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане состоятся выборы имама Соборной мечети и председателя городской религиозной организации мусульман. Мероприятия намечены на конец ноября. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.

«27 ноября пройдут выборы имама Курганской Соборной мечети и председателя городской религиозной организации мусульман. Также на повестке будут рассмотрены отчеты организации и ревизионной комиссии за 2025 год и обсуждены планы на 2026 год», — говорится в сообщении.

На данный момент председателем мусульманской организации выступает Зиедали Мизробов. Он также работает имамом Курганской Соборной мечети с 1998 года и является главным инициатором ее строительства и развития.

