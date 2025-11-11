В Кургане устроят выборы имама мечети и председателя мусульманской общины
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане состоятся выборы имама Соборной мечети и председателя городской религиозной организации мусульман. Мероприятия намечены на конец ноября. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.
«27 ноября пройдут выборы имама Курганской Соборной мечети и председателя городской религиозной организации мусульман. Также на повестке будут рассмотрены отчеты организации и ревизионной комиссии за 2025 год и обсуждены планы на 2026 год», — говорится в сообщении.
На данный момент председателем мусульманской организации выступает Зиедали Мизробов. Он также работает имамом Курганской Соборной мечети с 1998 года и является главным инициатором ее строительства и развития.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане была закрыта одна из мусульманских организаций. Ее ликвидировали по решению суда из-за выявленных Минюстом РФ нарушений в уставе в ходе плановой проверки. Председатель общины Мизробов пояснял, что организация не вела никакой деятельности. При этом в Кургане продолжает работать другая религиозная организация мусульман, зарегистрированная в 1998 году.
