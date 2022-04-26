26 апреля 2022

В историческом центре Тюмени 1 мая перекроют улицы. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Тюмени. Тюмень , велосипеды, мост влюбленных, весна, май, тюмень, виды тюмени
На несколько часов в центре Тюмени запретят движение всех видом транспорта Фото:

В центре Тюмени 1 мая перекроют несколько улиц. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Причиной перекрытия станет проведение праздничных мероприятий.

«На время проведения мероприятий с 16:00 01 мая до 01:00 02 мая будет прекращено движение всех видов транспортных средств», — сообщили в мэрии. Ограничения будут введены на следующих участках:

  • ул. Республики — на участке от ул. Перекопской до ул. Луначарского;
  • ул. Ленина — от ул. Республики (створ) до ул. Перекопской;
  • ул. Береговая — на участке от ул. Щербакова до ул. Поперечной;
  • ул. Красноармейская — от ул. Береговой до ул. Заозерной;
  • ул. Поперечная — на участке от ул. Береговой до ул. Заозерной.

«На время перекрытия посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда. Просим жителей и гостей города заранее планировать маршруты движения», — добавили в администрации Тюмени.

Фото:

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени».

В центре Тюмени 1 мая перекроют несколько улиц. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Причиной перекрытия станет проведение праздничных мероприятий. «На время проведения мероприятий с 16:00 01 мая до 01:00 02 мая будет прекращено движение всех видов транспортных средств», — сообщили в мэрии. Ограничения будут введены на следующих участках: «На время перекрытия посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда. Просим жителей и гостей города заранее планировать маршруты движения», — добавили в администрации Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...