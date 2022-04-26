На несколько часов в центре Тюмени запретят движение всех видом транспорта
В центре Тюмени 1 мая перекроют несколько улиц. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Причиной перекрытия станет проведение праздничных мероприятий.
«На время проведения мероприятий с 16:00 01 мая до 01:00 02 мая будет прекращено движение всех видов транспортных средств», — сообщили в мэрии. Ограничения будут введены на следующих участках:
- ул. Республики — на участке от ул. Перекопской до ул. Луначарского;
- ул. Ленина — от ул. Республики (створ) до ул. Перекопской;
- ул. Береговая — на участке от ул. Щербакова до ул. Поперечной;
- ул. Красноармейская — от ул. Береговой до ул. Заозерной;
- ул. Поперечная — на участке от ул. Береговой до ул. Заозерной.
«На время перекрытия посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда. Просим жителей и гостей города заранее планировать маршруты движения», — добавили в администрации Тюмени.
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