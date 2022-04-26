В историческом центре Тюмени 1 мая перекроют улицы. Схема

27 апреля 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

На несколько часов в центре Тюмени запретят движение всех видом транспорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Тюмени 1 мая перекроют несколько улиц. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Причиной перекрытия станет проведение праздничных мероприятий. «На время проведения мероприятий с 16:00 01 мая до 01:00 02 мая будет прекращено движение всех видов транспортных средств», — сообщили в мэрии. Ограничения будут введены на следующих участках: ул. Республики — на участке от ул. Перекопской до ул. Луначарского;

ул. Ленина — от ул. Республики (створ) до ул. Перекопской;

ул. Береговая — на участке от ул. Щербакова до ул. Поперечной;

ул. Красноармейская — от ул. Береговой до ул. Заозерной;

ул. Поперечная — на участке от ул. Береговой до ул. Заозерной. «На время перекрытия посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда. Просим жителей и гостей города заранее планировать маршруты движения», — добавили в администрации Тюмени. Фото: администрация Тюмени Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В центре Тюмени 1 мая перекроют несколько улиц. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Причиной перекрытия станет проведение праздничных мероприятий. «На время проведения мероприятий с 16:00 01 мая до 01:00 02 мая будет прекращено движение всех видов транспортных средств», — сообщили в мэрии. Ограничения будут введены на следующих участках: «На время перекрытия посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда. Просим жителей и гостей города заранее планировать маршруты движения», — добавили в администрации Тюмени.