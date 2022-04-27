Украина обстреляла крупнейший склад боеприпасов в Приднестровье

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Украина обстреляла крупнейший в Европе склад боеприпасов Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Приднестровье

Украина обстреляла населенный пункт Колбасна в Приднестровье, где находится крупнейший в Европе склад боеприпасов. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МВД республики.

«Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены с Украины. Утром 27 апреля, в 8:45, с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы. В селе Колбасна располагается склад с вооружением. По оценкам специалистов, это самый крупный в Европе склад с боеприпасами», — сообщили в МВД Приднестровья.

Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. В стране установлен красный уровень террористической опасности.

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Украина обстреляла населенный пункт Колбасна в Приднестровье, где находится крупнейший в Европе склад боеприпасов. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МВД республики. «Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены с Украины. Утром 27 апреля, в 8:45, с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы. В селе Колбасна располагается склад с вооружением. По оценкам специалистов, это самый крупный в Европе склад с боеприпасами», — сообщили в МВД Приднестровья. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. В стране установлен красный уровень террористической опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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