Украина обстреляла крупнейший склад боеприпасов в Приднестровье

27 апреля 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Украина обстреляла крупнейший в Европе склад боеприпасов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье Украина обстреляла населенный пункт Колбасна в Приднестровье, где находится крупнейший в Европе склад боеприпасов. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МВД республики. «Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены с Украины. Утром 27 апреля, в 8:45, с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы. В селе Колбасна располагается склад с вооружением. По оценкам специалистов, это самый крупный в Европе склад с боеприпасами», — сообщили в МВД Приднестровья. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. В стране установлен красный уровень террористической опасности. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Украина обстреляла населенный пункт Колбасна в Приднестровье, где находится крупнейший в Европе склад боеприпасов. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МВД республики. «Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены с Украины. Утром 27 апреля, в 8:45, с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы. В селе Колбасна располагается склад с вооружением. По оценкам специалистов, это самый крупный в Европе склад с боеприпасами», — сообщили в МВД Приднестровья. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. В стране установлен красный уровень террористической опасности.