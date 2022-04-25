СМИ: в Приднестровье взорвали министерство госбезопасности

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Взрывом в соседних с МГБ зданиях выбило стекла Фото:

Серия взрывов прогремела в здании министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» в Тирасполе. Движение возле здания МГБ перекрыто, взрывной волной в соседних зданиях выбило стекла.

«Серия взрывов прогремела в здании МГБ Приднестровья в Тирасполе. На месте были слышны мощные хлопки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ перекрыто», — передает РИА «Новости».

Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов заявил, что здание министерства обстреляли из ручного гранатомета, передает ТАСС. Данную информацию подтвердили в МВД республики. Сейчас на месте происшествия работают пожарные. Также к зданию министерства прибыли машины скорой помощи, газовой службы и милиции.

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Серия взрывов прогремела в здании министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» в Тирасполе. Движение возле здания МГБ перекрыто, взрывной волной в соседних зданиях выбило стекла. «Серия взрывов прогремела в здании МГБ Приднестровья в Тирасполе. На месте были слышны мощные хлопки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ перекрыто», — передает РИА «Новости». Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов заявил, что здание министерства обстреляли из ручного гранатомета, передает ТАСС. Данную информацию подтвердили в МВД республики. Сейчас на месте происшествия работают пожарные. Также к зданию министерства прибыли машины скорой помощи, газовой службы и милиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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