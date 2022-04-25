СМИ: в Приднестровье взорвали министерство госбезопасности

25 апреля 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Взрывом в соседних с МГБ зданиях выбило стекла Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Серия взрывов прогремела в здании министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» в Тирасполе. Движение возле здания МГБ перекрыто, взрывной волной в соседних зданиях выбило стекла. «Серия взрывов прогремела в здании МГБ Приднестровья в Тирасполе. На месте были слышны мощные хлопки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ перекрыто», — передает РИА «Новости». Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов заявил, что здание министерства обстреляли из ручного гранатомета, передает ТАСС. Данную информацию подтвердили в МВД республики. Сейчас на месте происшествия работают пожарные. Также к зданию министерства прибыли машины скорой помощи, газовой службы и милиции. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Серия взрывов прогремела в здании министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» в Тирасполе. Движение возле здания МГБ перекрыто, взрывной волной в соседних зданиях выбило стекла. «Серия взрывов прогремела в здании МГБ Приднестровья в Тирасполе. На месте были слышны мощные хлопки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ перекрыто», — передает РИА «Новости». Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов заявил, что здание министерства обстреляли из ручного гранатомета, передает ТАСС. Данную информацию подтвердили в МВД республики. Сейчас на месте происшествия работают пожарные. Также к зданию министерства прибыли машины скорой помощи, газовой службы и милиции.