WarGonzo: в Приднестровье нанесен удар по военному аэродрому

Военный аэродром в Приднестровье обстреляли минами калибра 60-мм
новость из сюжетаВ Приднестровье прогремели мощные взрывы
По военному аэродрому в Приднестровье был нанесен удар минами НАТО. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo.
«Как стало известно от источников в Тирасполе, удар по военному аэродрому был нанесен минами калибра 60-мм, которые вероятнее всего были сброшены с дронов. Мины 60-мм — штатный боеприпас НАТО», — сообщил Пегов.
Сегодня в Приднестровье также прогремела серия взрывов. Как сообщили в местном МВД, неизвестные взорвали крупные вышки связи, которые транслировали радио РФ. Вчера неизвестные из гранатометов обстреляли министерство госбезопасности Приднестровья.
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