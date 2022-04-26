WarGonzo: в Приднестровье нанесен удар по военному аэродрому

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Военный аэродром в Приднестровье обстреляли минами калибра 60-мм Фото:
новость из сюжета
В Приднестровье прогремели мощные взрывы

По военному аэродрому в Приднестровье был нанесен удар минами НАТО. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo.

«Как стало известно от источников в Тирасполе, удар по военному аэродрому был нанесен минами калибра 60-мм, которые вероятнее всего были сброшены с дронов. Мины 60-мм — штатный боеприпас НАТО», — сообщил Пегов.

Сегодня в Приднестровье также прогремела серия взрывов. Как сообщили в местном МВД, неизвестные взорвали крупные вышки связи, которые транслировали радио РФ. Вчера неизвестные из гранатометов обстреляли министерство госбезопасности Приднестровья.

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По военному аэродрому в Приднестровье был нанесен удар минами НАТО. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. «Как стало известно от источников в Тирасполе, удар по военному аэродрому был нанесен минами калибра 60-мм, которые вероятнее всего были сброшены с дронов. Мины 60-мм — штатный боеприпас НАТО», — сообщил Пегов. Сегодня в Приднестровье также прогремела серия взрывов. Как сообщили в местном МВД, неизвестные взорвали крупные вышки связи, которые транслировали радио РФ. Вчера неизвестные из гранатометов обстреляли министерство госбезопасности Приднестровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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