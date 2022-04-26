WarGonzo: в Приднестровье нанесен удар по военному аэродрому

Военный аэродром в Приднестровье обстреляли минами калибра 60-мм Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета В Приднестровье прогремели мощные взрывы

По военному аэродрому в Приднестровье был нанесен удар минами НАТО. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo.

«Как стало известно от источников в Тирасполе, удар по военному аэродрому был нанесен минами калибра 60-мм, которые вероятнее всего были сброшены с дронов. Мины 60-мм — штатный боеприпас НАТО», — сообщил Пегов.

Сегодня в Приднестровье также прогремела серия взрывов. Как сообщили в местном МВД, неизвестные взорвали крупные вышки связи, которые транслировали радио РФ. Вчера неизвестные из гранатометов обстреляли министерство госбезопасности Приднестровья.