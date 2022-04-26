В Приднестровье введен красный уровень опасности

26 апреля 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

В Приднестровье объявлен красный уровень террористической опасности Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU новость из сюжета В Приднестровье прогремели мощные взрывы Совет безопасности Приднестровье принял решение ввести в стране красный уровень террористической опасности. Решение было принято на заседании Совбеза по вопросу террористических атак. «Президент Приднестровья Вадим Красносельский провел заседание Совета безопасности по вопросу террористических атак на объекты инфраструктуры и госучреждения. В стране установлен красный уровень террористической опасности», — сообщается на сайте президента Приднестровья. Ранее неизвестные из гранатометов обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк, пишет «Национальная служба новостей». Неизвестные взорвали две крупные вышки связи. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Совет безопасности Приднестровье принял решение ввести в стране красный уровень террористической опасности. Решение было принято на заседании Совбеза по вопросу террористических атак. «Президент Приднестровья Вадим Красносельский провел заседание Совета безопасности по вопросу террористических атак на объекты инфраструктуры и госучреждения. В стране установлен красный уровень террористической опасности», — сообщается на сайте президента Приднестровья. Ранее неизвестные из гранатометов обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк, пишет «Национальная служба новостей». Неизвестные взорвали две крупные вышки связи. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя.