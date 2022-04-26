В Приднестровье введен красный уровень опасности

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В Приднестровье объявлен красный уровень террористической опасности Фото:
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В Приднестровье прогремели мощные взрывы

Совет безопасности Приднестровье принял решение ввести в стране красный уровень террористической опасности. Решение было принято на заседании Совбеза по вопросу террористических атак.

«Президент Приднестровья Вадим Красносельский провел заседание Совета безопасности по вопросу террористических атак на объекты инфраструктуры и госучреждения. В стране установлен красный уровень террористической опасности», — сообщается на сайте президента Приднестровья.

Ранее неизвестные из гранатометов обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк, пишет «Национальная служба новостей». Неизвестные взорвали две крупные вышки связи. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя.

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Совет безопасности Приднестровье принял решение ввести в стране красный уровень террористической опасности. Решение было принято на заседании Совбеза по вопросу террористических атак. «Президент Приднестровья Вадим Красносельский провел заседание Совета безопасности по вопросу террористических атак на объекты инфраструктуры и госучреждения. В стране установлен красный уровень террористической опасности», — сообщается на сайте президента Приднестровья. Ранее неизвестные из гранатометов обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк, пишет «Национальная служба новостей». Неизвестные взорвали две крупные вышки связи. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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