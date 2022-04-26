Наталья Котова готовит преемника главе одного из семи районов Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник начальника управления ЖКХ Челябинска Евгений Малеев с 29 апреля переходит на работу в администрацию Тракторозаводского района с перспективой повышения до главы района. Об этом сообщили URA.RU источники в органах власти.

«Малеев уходит на Тракторозаводский район, заместителем к Юрию Кузнецову. Фактически это стажировка, после которой он возглавит один из семи районов Челябинска», — рассказал инсайдер.

«Действительно, 28 апреля Малеев последний день работает на своем посту. С пятницы он будет курировать вопросы ЖКХ и благоустройства в Тракторозаводском районе, в должности заместителя главы», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра.

От комментариев относительно дальнейших перспектив карьеры чиновника там воздержались. Добавив лишь, что исполнять обязанности Малеева в управлении ЖКХ мэрии Челябинска будет его заместитель — Вадим Храмцов.