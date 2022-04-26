Начальник начальника управления ЖКХ Челябинска Евгений Малеев с 29 апреля переходит на работу в администрацию Тракторозаводского района с перспективой повышения до главы района. Об этом сообщили URA.RU источники в органах власти.
«Малеев уходит на Тракторозаводский район, заместителем к Юрию Кузнецову. Фактически это стажировка, после которой он возглавит один из семи районов Челябинска», — рассказал инсайдер.
«Действительно, 28 апреля Малеев последний день работает на своем посту. С пятницы он будет курировать вопросы ЖКХ и благоустройства в Тракторозаводском районе, в должности заместителя главы», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра.
От комментариев относительно дальнейших перспектив карьеры чиновника там воздержались. Добавив лишь, что исполнять обязанности Малеева в управлении ЖКХ мэрии Челябинска будет его заместитель — Вадим Храмцов.
Начальник начальника управления ЖКХ Челябинска Евгений Малеев с 29 апреля переходит на работу в администрацию Тракторозаводского района с перспективой повышения до главы района. Об этом сообщили URA.RU источники в органах власти. «Малеев уходит на Тракторозаводский район, заместителем к Юрию Кузнецову. Фактически это стажировка, после которой он возглавит один из семи районов Челябинска», — рассказал инсайдер. «Действительно, 28 апреля Малеев последний день работает на своем посту. С пятницы он будет курировать вопросы ЖКХ и благоустройства в Тракторозаводском районе, в должности заместителя главы», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра. От комментариев относительно дальнейших перспектив карьеры чиновника там воздержались. Добавив лишь, что исполнять обязанности Малеева в управлении ЖКХ мэрии Челябинска будет его заместитель — Вадим Храмцов.