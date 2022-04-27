Bloomberg: десять стран ЕС будут покупать у России газ в рублях

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Страны согласились покупать у РФ газ на новых условиях Фото:
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Россия отказалась продавать газ за валюту

Десять покупателей газа из Европы открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа в рублях. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна принимает условия оплаты российского газа в рублях. Венгрия также согласилась на новые условия покупки российских энергоресурсов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Такое решение российский лидер принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.

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Десять покупателей газа из Европы открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа в рублях. Об этом сообщает издание Bloomberg. Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна принимает условия оплаты российского газа в рублях. Венгрия также согласилась на новые условия покупки российских энергоресурсов. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Такое решение российский лидер принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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