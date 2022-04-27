Еще одна страна ЕС согласилась оплачивать российский газ в рублях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Челябинская область, газ, рукавицы, вентиль
Страна признала, что не может обойтись без газа из РФ Фото:

Австрия принимает условия оплаты российского газа в рублях. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Власти Австрии и австрийский газовый регулятор OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях. Как сообщил глава Австрии, российский лидер уверил его в безопасности таких поставок, передает РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Такое решение российский лидер принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Австрия принимает условия оплаты российского газа в рублях. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Власти Австрии и австрийский газовый регулятор OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях. Как сообщил глава Австрии, российский лидер уверил его в безопасности таких поставок, передает РИА «Новости». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Такое решение российский лидер принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...