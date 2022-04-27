Еще одна страна ЕС согласилась оплачивать российский газ в рублях

Австрия принимает условия оплаты российского газа в рублях. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Власти Австрии и австрийский газовый регулятор OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях. Как сообщил глава Австрии, российский лидер уверил его в безопасности таких поставок, передает РИА «Новости».
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Такое решение российский лидер принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.
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Австрия принимает условия оплаты российского газа в рублях. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Власти Австрии и австрийский газовый регулятор OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях. Как сообщил глава Австрии, российский лидер уверил его в безопасности таких поставок, передает РИА «Новости». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Такое решение российский лидер принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.