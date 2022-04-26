26 апреля 2022

Главный пермский пристав объяснил ошибочное списание денег

© Служба новостей «URA.RU»
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ФССП. Пермь, фссп по пермскому краю, невидомских сергей
Сергей Неведомский заверил, что все ошибочно списанные деньги буду возвращены должникам Фото:

Начальник Управления ФССП по Пермскому краю Сергей Неведомский объяснил ошибочное списание денег со счетов пермяков. В беседе с URA.RU он сказал, что должники забывают обратиться к приставам, чтобы определиться, каким образом будет гаситься задолженность.

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«Граждане, имея решения суда или постановление иного органа, забывают о том, что для защиты своих денежных средств обязаны предоставить соответствующую информацию судебному приставу. Он определится с должником, каким образом будет осуществляться оплата задолженности. Зачастую, граждане, не информируя судебного пристава, оплачивают долг. При этом не всегда эти денежные средства попадают нужному адресату. Потом приставы их [денежные средства] снова списывают», — сказал Неведомский.

Главный пермский пристав также отметил, что повторное списание задолженности происходит из-за ошибки в работе сотрудников банков и бухгалтеров организаций, которые не знают, что «должна быть соответствующая квалификация этих денежных средств». Неведомский отметил, что УФССП проверяет каждое обращение по данной проблеме и возвращает ошибочно списанные средства. Сейчас в работе приставов находится порядка 300 невозвращенных платежей.

URA.RU неоднократно писало о том, что пермяки лишались средств из-за ошибки приставов, а их счета блокировались банками. При этом столкнувшиеся с проблемой граждане указывали на сложности с возвратом списанных денег.

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Начальник Управления ФССП по Пермскому краю Сергей Неведомский объяснил ошибочное списание денег со счетов пермяков. В беседе с URA.RU он сказал, что должники забывают обратиться к приставам, чтобы определиться, каким образом будет гаситься задолженность. «Граждане, имея решения суда или постановление иного органа, забывают о том, что для защиты своих денежных средств обязаны предоставить соответствующую информацию судебному приставу. Он определится с должником, каким образом будет осуществляться оплата задолженности. Зачастую, граждане, не информируя судебного пристава, оплачивают долг. При этом не всегда эти денежные средства попадают нужному адресату. Потом приставы их [денежные средства] снова списывают», — сказал Неведомский. Главный пермский пристав также отметил, что повторное списание задолженности происходит из-за ошибки в работе сотрудников банков и бухгалтеров организаций, которые не знают, что «должна быть соответствующая квалификация этих денежных средств». Неведомский отметил, что УФССП проверяет каждое обращение по данной проблеме и возвращает ошибочно списанные средства. Сейчас в работе приставов находится порядка 300 невозвращенных платежей. URA.RU неоднократно писало о том, что пермяки лишались средств из-за ошибки приставов, а их счета блокировались банками. При этом столкнувшиеся с проблемой граждане указывали на сложности с возвратом списанных денег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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