Главный пермский пристав объяснил ошибочное списание денег

27 апреля 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Сергей Неведомский заверил, что все ошибочно списанные деньги буду возвращены должникам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Начальник Управления ФССП по Пермскому краю Сергей Неведомский объяснил ошибочное списание денег со счетов пермяков. В беседе с URA.RU он сказал, что должники забывают обратиться к приставам, чтобы определиться, каким образом будет гаситься задолженность. Новость по теме Пермские приставы снимают деньги по уже погашенным долгам «Граждане, имея решения суда или постановление иного органа, забывают о том, что для защиты своих денежных средств обязаны предоставить соответствующую информацию судебному приставу. Он определится с должником, каким образом будет осуществляться оплата задолженности. Зачастую, граждане, не информируя судебного пристава, оплачивают долг. При этом не всегда эти денежные средства попадают нужному адресату. Потом приставы их [денежные средства] снова списывают», — сказал Неведомский. Главный пермский пристав также отметил, что повторное списание задолженности происходит из-за ошибки в работе сотрудников банков и бухгалтеров организаций, которые не знают, что «должна быть соответствующая квалификация этих денежных средств». Неведомский отметил, что УФССП проверяет каждое обращение по данной проблеме и возвращает ошибочно списанные средства. Сейчас в работе приставов находится порядка 300 невозвращенных платежей. URA.RU неоднократно писало о том, что пермяки лишались средств из-за ошибки приставов, а их счета блокировались банками. При этом столкнувшиеся с проблемой граждане указывали на сложности с возвратом списанных денег. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Начальник Управления ФССП по Пермскому краю Сергей Неведомский объяснил ошибочное списание денег со счетов пермяков. В беседе с URA.RU он сказал, что должники забывают обратиться к приставам, чтобы определиться, каким образом будет гаситься задолженность. «Граждане, имея решения суда или постановление иного органа, забывают о том, что для защиты своих денежных средств обязаны предоставить соответствующую информацию судебному приставу. Он определится с должником, каким образом будет осуществляться оплата задолженности. Зачастую, граждане, не информируя судебного пристава, оплачивают долг. При этом не всегда эти денежные средства попадают нужному адресату. Потом приставы их [денежные средства] снова списывают», — сказал Неведомский. Главный пермский пристав также отметил, что повторное списание задолженности происходит из-за ошибки в работе сотрудников банков и бухгалтеров организаций, которые не знают, что «должна быть соответствующая квалификация этих денежных средств». Неведомский отметил, что УФССП проверяет каждое обращение по данной проблеме и возвращает ошибочно списанные средства. Сейчас в работе приставов находится порядка 300 невозвращенных платежей. URA.RU неоднократно писало о том, что пермяки лишались средств из-за ошибки приставов, а их счета блокировались банками. При этом столкнувшиеся с проблемой граждане указывали на сложности с возвратом списанных денег.