Главный пермский пристав объяснил ошибочное списание денег

Начальник Управления ФССП по Пермскому краю Сергей Неведомский объяснил ошибочное списание денег со счетов пермяков. В беседе с URA.RU он сказал, что должники забывают обратиться к приставам, чтобы определиться, каким образом будет гаситься задолженность.
«Граждане, имея решения суда или постановление иного органа, забывают о том, что для защиты своих денежных средств обязаны предоставить соответствующую информацию судебному приставу. Он определится с должником, каким образом будет осуществляться оплата задолженности. Зачастую, граждане, не информируя судебного пристава, оплачивают долг. При этом не всегда эти денежные средства попадают нужному адресату. Потом приставы их [денежные средства] снова списывают», — сказал Неведомский.
Главный пермский пристав также отметил, что повторное списание задолженности происходит из-за ошибки в работе сотрудников банков и бухгалтеров организаций, которые не знают, что «должна быть соответствующая квалификация этих денежных средств». Неведомский отметил, что УФССП проверяет каждое обращение по данной проблеме и возвращает ошибочно списанные средства. Сейчас в работе приставов находится порядка 300 невозвращенных платежей.
URA.RU неоднократно писало о том, что пермяки лишались средств из-за ошибки приставов, а их счета блокировались банками. При этом столкнувшиеся с проблемой граждане указывали на сложности с возвратом списанных денег.
Начальник Управления ФССП по Пермскому краю Сергей Неведомский объяснил ошибочное списание денег со счетов пермяков. В беседе с URA.RU он сказал, что должники забывают обратиться к приставам, чтобы определиться, каким образом будет гаситься задолженность. «Граждане, имея решения суда или постановление иного органа, забывают о том, что для защиты своих денежных средств обязаны предоставить соответствующую информацию судебному приставу. Он определится с должником, каким образом будет осуществляться оплата задолженности. Зачастую, граждане, не информируя судебного пристава, оплачивают долг. При этом не всегда эти денежные средства попадают нужному адресату. Потом приставы их [денежные средства] снова списывают», — сказал Неведомский. Главный пермский пристав также отметил, что повторное списание задолженности происходит из-за ошибки в работе сотрудников банков и бухгалтеров организаций, которые не знают, что «должна быть соответствующая квалификация этих денежных средств». Неведомский отметил, что УФССП проверяет каждое обращение по данной проблеме и возвращает ошибочно списанные средства. Сейчас в работе приставов находится порядка 300 невозвращенных платежей. URA.RU неоднократно писало о том, что пермяки лишались средств из-за ошибки приставов, а их счета блокировались банками. При этом столкнувшиеся с проблемой граждане указывали на сложности с возвратом списанных денег.