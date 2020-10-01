Приставы объяснили ошибочное списание денег со счетов пермяков

В УФССП по краю не могут следить за тем, какие именно средства списывает банк Фото: Илья Московец © URA.RU

Судебные приставы Пермского края объяснили ошибочную блокировку банковских счетов пермяков и списание денег. В краевом Управлении ФССП отметили, что приставы предупреждают банки и кредитные организации о доходах граждан, на которые запрещено взыскание. Следить за тем, какие средства списываются, должны банки, пояснили URA.RU в пресс-службе управления.

«У судебного пристава нет возможности самостоятельно определять характер и назначение поступления денег при направлении в банк постановления на взыскание денег. Именно кредитная организация должна принять все необходимые меры по недопущению блокировки так называемых социальных счетов», — указали в пресс-службе.

Вместе с тем, там отметили, что провели проверку фактов на основе публикации материала URA.RU, где рассказывалось, что в Березниках жители жалуются на необоснованное списание средств со своих счетов. Проверка показала, что «у всех лиц, имеющих претензии к приставам, есть неоплаченные задолженности и возбужденные в отношении них исполнительные производства». Что касается списания детских пособий, то, как отметили в УФССП, если такие факты подтвердятся, деньги будут возвращены получателям.

Ранее URA.RU писало о пермяках, которые в соцсетях пожаловались на действия приставов. Жители Березников пояснили, что с их банковских карт списывают долги, в том числе, и поступающие на детей пособия, а счета арестовывают.