Челябинские ревизоры сравнили цены на услуги стоматологов

За удаление зуба стоматолог может попросить до 3 тыс. рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость стоматологических услуг в Челябинске в зависимости от клиники может отличаться в несколько раз. Анализ цен провела Контрольно-счетная палата (КСП) региона.

«В Челябинске стоматологические услуги оказывают более 280 клиник, из них 16 государственных. Разница в стоимости одних и тех же услуг в разных клиниках варьируется от 300 до 600%. Кроме того, 98 учреждений работают по профилю детской стоматологии», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

Согласно исследованию КСП, лечение кариеса обойдется челябинцу от 1,5 до 4,8 тысячи рублей в зависимости от сложности, материалов и методов лечения. Удаление зуба — от 800 рублей до 3 тысяч рублей.

За красивую улыбку придется заплатить более солидные суммы. Протезирование на имплантах — от 7 до 20 тысяч рублей, установка керамической коронки — от 12 до 25 тысяч рублей, а установка металлокерамики — от 5,5 до 18 тысяч рублей. Аудиторы отмечают, что средняя стоимость на услуги изготовления коронки и удаления зуба в Челябинске остается одной из самых низких в УрФО.