В Кургане возле школы произошел пожар. Видео

27 апреля 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Возле курганской школы горел строительный мусор (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане возле школы №49 в микрорайоне Рябково произошел пожар. Об этом сообщил читатель URA.RU через телеграм-канал «Курганистан». В пресс-службе региона МЧС уточнили, что сгорел строительный мусор. «Возгорание ликвидировано. К самой школе [происшествие] отношений не имеет. Пожар обнаружен на территории, на которой был строительный мусор», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 14:51. Эвакуация не проводилась. Ранее URA.RU писало, что в Кургане эвакуируют людей из дачных кооперативов , исследуя район шоссе Тюнина, где 27 апреля отмечен крупный ландшафтный пожар. Для тушения привлекли вертолет МИ-8. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский телеграм-канал «Курганистан» .

В Кургане возле школы №49 в микрорайоне Рябково произошел пожар. Об этом сообщил читатель URA.RU через телеграм-канал «Курганистан». В пресс-службе региона МЧС уточнили, что сгорел строительный мусор. «Возгорание ликвидировано. К самой школе [происшествие] отношений не имеет. Пожар обнаружен на территории, на которой был строительный мусор», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 14:51. Эвакуация не проводилась. Ранее URA.RU писало, что в Кургане эвакуируют людей из дачных кооперативов, исследуя район шоссе Тюнина, где 27 апреля отмечен крупный ландшафтный пожар. Для тушения привлекли вертолет МИ-8.