26 апреля 2022

В Кургане возле школы произошел пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , замок, школа, забор, удаленное обучение, закрытая школа
Возле курганской школы горел строительный мусор (архивное фото) Фото:

В Кургане возле школы №49 в микрорайоне Рябково произошел пожар. Об этом сообщил читатель URA.RU через телеграм-канал «Курганистан». В пресс-службе региона МЧС уточнили, что сгорел строительный мусор.

«Возгорание ликвидировано. К самой школе [происшествие] отношений не имеет. Пожар обнаружен на территории, на которой был строительный мусор», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 14:51. Эвакуация не проводилась.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане эвакуируют людей из дачных кооперативов, исследуя район шоссе Тюнина, где 27 апреля отмечен крупный ландшафтный пожар. Для тушения привлекли вертолет МИ-8.

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В Кургане возле школы №49 в микрорайоне Рябково произошел пожар. Об этом сообщил читатель URA.RU через телеграм-канал «Курганистан». В пресс-службе региона МЧС уточнили, что сгорел строительный мусор. «Возгорание ликвидировано. К самой школе [происшествие] отношений не имеет. Пожар обнаружен на территории, на которой был строительный мусор», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 14:51. Эвакуация не проводилась. Ранее URA.RU писало, что в Кургане эвакуируют людей из дачных кооперативов, исследуя район шоссе Тюнина, где 27 апреля отмечен крупный ландшафтный пожар. Для тушения привлекли вертолет МИ-8.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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