В Кургане возле школы №49 в микрорайоне Рябково произошел пожар. Об этом сообщил читатель URA.RU через телеграм-канал «Курганистан». В пресс-службе региона МЧС уточнили, что сгорел строительный мусор.
«Возгорание ликвидировано. К самой школе [происшествие] отношений не имеет. Пожар обнаружен на территории, на которой был строительный мусор», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 14:51. Эвакуация не проводилась.
В Кургане возле школы №49 в микрорайоне Рябково произошел пожар. Об этом сообщил читатель URA.RU через телеграм-канал «Курганистан». В пресс-службе региона МЧС уточнили, что сгорел строительный мусор. «Возгорание ликвидировано. К самой школе [происшествие] отношений не имеет. Пожар обнаружен на территории, на которой был строительный мусор», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 14:51. Эвакуация не проводилась. Ранее URA.RU писало, что в Кургане эвакуируют людей из дачных кооперативов, исследуя район шоссе Тюнина, где 27 апреля отмечен крупный ландшафтный пожар. Для тушения привлекли вертолет МИ-8.