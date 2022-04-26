Пожар в районе шоссе Тюнина тушат при помощи вертолета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане эвакуируют людей из дачных кооперативов, расположенных в районе шоссе Тюнина, где 27 апреля произошел крупный ландшафтный пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. Для тушения пожара привлекли вертолет МИ-8.

«По уточненной информации, огонь по сухой траве перекинулся на хозяйственные постройки и иные строения (всего 18 строений), принадлежность которых будет установлена после ликвидации пожара. В целях обеспечения безопасности из ближайших к месту пожара СНТ эвакуированы 50 граждан», — сообщили в ведомстве.

К тушению пожара привлечено 104 человека и 20 единиц техники. В настоящее время вертолет МИ-8 МЧС России с помощью водосливного устройства уже произвел восемь сбросов воды — всего сброшено 24 тонны воды.

Сообщение о ландшафтном пожаре в районе садового товарищества «Нива» поступило 27 апреля в 13:43. Из-за сильного ветра и аномально жаркой для региона погоды (+25 градусов) огонь быстро распространился по сухой траве. Площадь пожара составляет 40 гектаров. Ему присвоен повышенный ранг — вызов №3. На место пожара для руководства действиями по тушению прибыл начальник ГУ МЧС России по Курганской области генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский.

К тушению пожара привлекли вертолет МИ-8 Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

Пожар тушат уже более 100 человек Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области