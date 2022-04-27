Бобра у своего дома встретили жители Чайковского (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Чайковский Пермского края утром 27 апреля жители встретили бобра. Специалисты считают, что он шел в сторону большой лужи, которую принял за подходящий для жизни водоем, рассказали в минприроды Прикамья.

«Животное обитало в полутора километрах от города. Весной уровень воды поднимается, бобры расселяются. Животные чувствуют воду и движутся в ее направлении. Предположу, что бобер шел в сторону большой лужи. Место, где его поймали, достаточно водянистое», — цитирует ведомство охотинспектора по Чайковскому городскому округу Александра Марычева.

Как сообщили в минприроды, после звонка местной жительницы ловить бобра кроме Марычева приехали охотник Денис Янкин, главный врач местной станции по борьбе с болезнями животных Олег Дмитриев и ведущий ветеринарный врач Елена Коровина. В итоге зверя загнали в переносной ящик. Ветеринары, осмотрев животное, пришли к выводу, что это здоровая взрослая самка бобра. Ее отвезли и отпустили в естественную среду обитания.