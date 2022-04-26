В ЯНАО начнет работать новый застройщик из Тюмени

27 апреля 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Тюменская компания начнет строительные работы в 2023 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) привлекла для строительства микрорайона Славянский крупного застройщика из Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города в официальном telegram-канале. «По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в город привлекаются новые застройщики. В ближайшее время к работам по строительству жилья в мкр. Славянский приступит крупный застройщик Тюменской области», — говориться в сообщении. Тюменская компания «ЭНКО» должна будет начать подготовительную работу в микрорайоне Славянский в мае 2022 года, а строительные работы начнутся в 2023 году. Ожидается, что будет построено три многоэтажных дома общей площадью 44 кв.м, а также оборудован закрытый теплый паркинг на 200 мест и полностью озелененный двор. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое построят пятизвездочную гостиницу. Она будет рассчитана на 150 номеров. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) привлекла для строительства микрорайона Славянский крупного застройщика из Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города в официальном telegram-канале. «По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в город привлекаются новые застройщики. В ближайшее время к работам по строительству жилья в мкр. Славянский приступит крупный застройщик Тюменской области», — говориться в сообщении. Тюменская компания «ЭНКО» должна будет начать подготовительную работу в микрорайоне Славянский в мае 2022 года, а строительные работы начнутся в 2023 году. Ожидается, что будет построено три многоэтажных дома общей площадью 44 кв.м, а также оборудован закрытый теплый паркинг на 200 мест и полностью озелененный двор. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое построят пятизвездочную гостиницу. Она будет рассчитана на 150 номеров.