26 апреля 2022

В ЯНАО начнет работать новый застройщик из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилья. Пермь, стройка, новостройки пермь, жилищное строительство
Тюменская компания начнет строительные работы в 2023 году Фото:

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) привлекла для строительства микрорайона Славянский крупного застройщика из Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города в официальном telegram-канале.

«По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в город привлекаются новые застройщики. В ближайшее время к работам по строительству жилья в мкр. Славянский приступит крупный застройщик Тюменской области», — говориться в сообщении.

Тюменская компания «ЭНКО» должна будет начать подготовительную работу в микрорайоне Славянский в мае 2022 года, а строительные работы начнутся в 2023 году. Ожидается, что будет построено три многоэтажных дома общей площадью 44 кв.м, а также оборудован закрытый теплый паркинг на 200 мест и полностью озелененный двор.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое построят пятизвездочную гостиницу. Она будет рассчитана на 150 номеров.

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Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) привлекла для строительства микрорайона Славянский крупного застройщика из Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города в официальном telegram-канале. «По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в город привлекаются новые застройщики. В ближайшее время к работам по строительству жилья в мкр. Славянский приступит крупный застройщик Тюменской области», — говориться в сообщении. Тюменская компания «ЭНКО» должна будет начать подготовительную работу в микрорайоне Славянский в мае 2022 года, а строительные работы начнутся в 2023 году. Ожидается, что будет построено три многоэтажных дома общей площадью 44 кв.м, а также оборудован закрытый теплый паркинг на 200 мест и полностью озелененный двор. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое построят пятизвездочную гостиницу. Она будет рассчитана на 150 номеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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