В ЯНАО анонсировали появление пятизвездочного отеля

В отеле будет 150 номеров Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пятизвездочную гостиницу на 150 номеров построят в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба мэрии города в официальном telegram-канале.

«По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова проработан вопрос привлечения в город инвестора, готового построить гостиницу, а также новых застройщиков жилой недвижимости. Гостиница планируется формата пять звезд. Номерной фонд — 150 номеров», — говорится в сообщении ведомства.

В администрацию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать, кто будет инвестировать в проект. В ведомстве обещали подготовить ответ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое откроется «Лента». Участок под строительство магазина уже определен — его площадь 3,5 гектара.