26 апреля 2022

В ЯНАО анонсировали появление пятизвездочного отеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, отель, гостиница, hyatt, хайат, гостиничный номер
В отеле будет 150 номеров Фото:

Пятизвездочную гостиницу на 150 номеров построят в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба мэрии города в официальном telegram-канале.

«По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова проработан вопрос привлечения в город инвестора, готового построить гостиницу, а также новых застройщиков жилой недвижимости. Гостиница планируется формата пять звезд. Номерной фонд — 150 номеров», — говорится в сообщении ведомства.

В администрацию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать, кто будет инвестировать в проект. В ведомстве обещали подготовить ответ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое откроется «Лента». Участок под строительство магазина уже определен — его площадь 3,5 гектара.

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Пятизвездочную гостиницу на 150 номеров построят в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба мэрии города в официальном telegram-канале. «По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова проработан вопрос привлечения в город инвестора, готового построить гостиницу, а также новых застройщиков жилой недвижимости. Гостиница планируется формата пять звезд. Номерной фонд — 150 номеров», — говорится в сообщении ведомства. В администрацию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать, кто будет инвестировать в проект. В ведомстве обещали подготовить ответ. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое откроется «Лента». Участок под строительство магазина уже определен — его площадь 3,5 гектара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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