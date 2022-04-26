Появились кадры смертельной аварии на перекрестке в Перми

27 апреля 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Один человек погиб, а другой пострадал в результате ДТП (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В социальных сетях появилась видеозапись автоаварии, в результате которой в Перми погибла 16-летняя девушка и пострадал 46-летний мужчина. В ГИБДД говорят, что водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил людей, переходивших дорогу. Это подтверждают и кадры с камеры видеонаблюдения. «Со стороны улицы Чердынской в направлении улицы Ягодной двигался автомобиль HYUNDAI ACCENT под управлением 46-летнего мужчины. В районе здания № 68 по улице Леонова при движении на регулируемом перекрестке на запрещающий сигнал светофора он допустил наезд на двух пешеходов», — говорится в telegram-канале ГИБДД Прикамья. После столкновения с людьми водитель продолжил движение и столкнулся с тремя транспортными средствами. По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В социальных сетях появилась видеозапись автоаварии, в результате которой в Перми погибла 16-летняя девушка и пострадал 46-летний мужчина. В ГИБДД говорят, что водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил людей, переходивших дорогу. Это подтверждают и кадры с камеры видеонаблюдения. «Со стороны улицы Чердынской в направлении улицы Ягодной двигался автомобиль HYUNDAI ACCENT под управлением 46-летнего мужчины. В районе здания № 68 по улице Леонова при движении на регулируемом перекрестке на запрещающий сигнал светофора он допустил наезд на двух пешеходов», — говорится в telegram-канале ГИБДД Прикамья. После столкновения с людьми водитель продолжил движение и столкнулся с тремя транспортными средствами. По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.