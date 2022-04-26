26 апреля 2022

Появились кадры смертельной аварии на перекрестке в Перми

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
Один человек погиб, а другой пострадал в результате ДТП (архивное фото) Фото:

В социальных сетях появилась видеозапись автоаварии, в результате которой в Перми погибла 16-летняя девушка и пострадал 46-летний мужчина. В ГИБДД говорят, что водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил людей, переходивших дорогу. Это подтверждают и кадры с камеры видеонаблюдения.

«Со стороны улицы Чердынской в направлении улицы Ягодной двигался автомобиль HYUNDAI ACCENT под управлением 46-летнего мужчины. В районе здания № 68 по улице Леонова при движении на регулируемом перекрестке на запрещающий сигнал светофора он допустил наезд на двух пешеходов», — говорится в telegram-канале ГИБДД Прикамья.

После столкновения с людьми водитель продолжил движение и столкнулся с тремя транспортными средствами. По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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В социальных сетях появилась видеозапись автоаварии, в результате которой в Перми погибла 16-летняя девушка и пострадал 46-летний мужчина. В ГИБДД говорят, что водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил людей, переходивших дорогу. Это подтверждают и кадры с камеры видеонаблюдения. «Со стороны улицы Чердынской в направлении улицы Ягодной двигался автомобиль HYUNDAI ACCENT под управлением 46-летнего мужчины. В районе здания № 68 по улице Леонова при движении на регулируемом перекрестке на запрещающий сигнал светофора он допустил наезд на двух пешеходов», — говорится в telegram-канале ГИБДД Прикамья. После столкновения с людьми водитель продолжил движение и столкнулся с тремя транспортными средствами. По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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