Из Екатеринбурга появятся туры в библейские места

Ожидаемая дата старта таких программ — сентябрь 2022 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловские власти хотят организовать взаимный туризм с Иорданией. Сотрудничество на встрече обсудили замгубернатора региона Василий Козлов и посол Иордании в РФ Халид Абдулла Шавабка, сообщили URA.RU в департаменте информполитики Свердловской области.

«Свердловская область и Иордания заинтересованы в увеличении взаимного турпотока. Иордания готова предложить туристам из России — пляжные, оздоровительные, паломнические туры», — говорится в сообщении. Уточняется, что Иордания является популярным местом для паломников, так как на территории Королевства есть библейские места.

«Сегодня мы обсуждаем с Россией возможность облегчения визовых вопросов, возобновления силами нашей компании прямого и транзитного авиасообщений. Конечно, мы привыкли говорить о пляжном туризме, но мы развиваем и медицинские, и паломнические туры. Думаю, что и для наших граждан в России есть огромное количество туристических возможностей», — сказал на встрече Халид Абдулла Шавабка.

В настоящий момент такая возможность уже прорабатывается. По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, возможная дата начала подобных маршрутов — сентябрь текущего года.