Из Екатеринбурга появятся туры в библейские места

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Крестный ход на Пасху. Екатеринбург, верующие, церковь, вера, пасха, крестный ход, религия, православный праздник, православие, церковный праздник
Ожидаемая дата старта таких программ — сентябрь 2022 года Фото:

Свердловские власти хотят организовать взаимный туризм с Иорданией. Сотрудничество на встрече обсудили замгубернатора региона Василий Козлов и посол Иордании в РФ Халид Абдулла Шавабка, сообщили URA.RU в департаменте информполитики Свердловской области.

«Свердловская область и Иордания заинтересованы в увеличении взаимного турпотока. Иордания готова предложить туристам из России — пляжные, оздоровительные, паломнические туры», — говорится в сообщении. Уточняется, что Иордания является популярным местом для паломников, так как на территории Королевства есть библейские места.

«Сегодня мы обсуждаем с Россией возможность облегчения визовых вопросов, возобновления силами нашей компании прямого и транзитного авиасообщений. Конечно, мы привыкли говорить о пляжном туризме, но мы развиваем и медицинские, и паломнические туры. Думаю, что и для наших граждан в России есть огромное количество туристических возможностей», — сказал на встрече Халид Абдулла Шавабка.

В настоящий момент такая возможность уже прорабатывается. По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, возможная дата начала подобных маршрутов — сентябрь текущего года.

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Свердловские власти хотят организовать взаимный туризм с Иорданией. Сотрудничество на встрече обсудили замгубернатора региона Василий Козлов и посол Иордании в РФ Халид Абдулла Шавабка, сообщили URA.RU в департаменте информполитики Свердловской области. «Свердловская область и Иордания заинтересованы в увеличении взаимного турпотока. Иордания готова предложить туристам из России — пляжные, оздоровительные, паломнические туры», — говорится в сообщении. Уточняется, что Иордания является популярным местом для паломников, так как на территории Королевства есть библейские места. «Сегодня мы обсуждаем с Россией возможность облегчения визовых вопросов, возобновления силами нашей компании прямого и транзитного авиасообщений. Конечно, мы привыкли говорить о пляжном туризме, но мы развиваем и медицинские, и паломнические туры. Думаю, что и для наших граждан в России есть огромное количество туристических возможностей», — сказал на встрече Халид Абдулла Шавабка. В настоящий момент такая возможность уже прорабатывается. По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, возможная дата начала подобных маршрутов — сентябрь текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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