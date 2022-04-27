Главный идеолог Екатеринбурга вступил в конфликт с протеже мэра

Сергей Плахотин (справа) и Галина Токарева (слева) пришли в администрацию почти в одно время, но Токарева чуть раньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В политтусовке Екатеринбурга обсуждают неожиданный конфликт между вице-мэром по политике и СМИ Сергеем Плахотиным и его подчиненной, начальником департамента общественных связей мэрии Галиной Токаревой. По словам источников URA.RU в горадминистрации, причиной столкновения якобы стало желание Плахотина усилиться, заменив Токареву на своего человека. В то же время оба чиновника говорят, что это неправда.

«То, что отношения между Плахотиным и Токаревой ухудшились, стало особенно заметно в последнее время. [Это проявляется] во всяких мелочах, интригах с участием третьих лиц. Насколько я знаю, у Плахотина есть свой человек на место директора департамента», — поделился собеседник. Другой инсайдер уточнил, что мэр Алексей Орлов в ситуацию пока не вмешивался. Галина Токарева пришла в мэрию вместе с ним, до этого она несколько лет была его помощницей в областном правительстве.

Третий источник сказал, что ситуация выглядит по-иному. Якобы у Токаревой был конфликт с «другим человеком», и Плахотин его якобы погасил (оперативно найти подтверждение этой версии не удалось). Сам Плахотин от комментариев воздерживается, поскольку находится в отпуске. С его желанием усилиться связывают и другие недавние интриги. Якобы именно вице-мэр настаивал на смене пресс-секретаря администрации Виктории Мкртчян. При этом сам Плахотин и некоторые источники агентства в мэрии указывали на то, что Плахотин, наоборот, вступался за чиновницу. Рокировка сорвалась в марте. А в начале апреля стало известно, что как минимум откладывается отставка директора радиостанции «Город FM» (подчиняется Плахотину) Инны Боевой.

«Это [информация про конфликт] абсолютная неправда. У нас с Сергеем Игоревичем прекрасные рабочие отношения. Времени на интриги у меня нет», — сказала корреспонденту Токарева. На время отпуска Плахотина она исполняет его обязанности.

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