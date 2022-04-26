Жители ХМАО украли более 130 тонн нефти

Стоимость краденого горючего составила более 3 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Четверо жителей Ханты-Мансийского автономного округа украли более 130 тонн нефти. Об этом сообщает издание «86.ру» со ссылкой на полицию округа. Стоимость краденого горючего составила более 3 млн рублей.

«В суд направлено уголовное дело по факту хищения нефти на сумму более 3 миллионов рублей. В краже обвиняется группа лиц из 4 человек. В общей сложности они похитили больше 130 тонн горючего, сообщает полиция округа», — передает сообщение полиции округа издание «86.ру».

Нефть преступники планировали продать, но реализовать краденое не успели. Обвиняемые перекачали нефть в зарытый в земле резервуар, а затем вывезли на ферму одного из соучастников. В данный момент трое преступников задержаны, а четвертого беглеца объявили в федеральный розыск. Всем предъявлено обвинение, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. п. б и ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу из нефтепродуктопровода в крупном размере).