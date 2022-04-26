Подростки терроризируют охранников, работающих в районе новых микрорайоно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске школьники издеваются над охранниками, работающими в районе новых микрорайонов. Пост с видео был опубликован в группе «ЧП Нижневартовска» в социальной сети «ВКонтакте»

«Каждый день толпа малолетних детей там ошивается. Они дразнят сторожей, кидают в них палки и камни. Делаешь замечания, в ответ „не имеете право нам говорить“. Вчера так вообще был треш, они и пинали их, и плевались в сторожа, что только не творили. Второго товарища, который был с охранником, избили», — пишет анонимный автор поста.

В комментариях пользователи настаивают на том, что подростков нужно наказать и предлагают различные варианты. «Поймать всех. Позвать родителей и на глазах у „детей“ поступить ровно так же, как они с охранниками. Вот тогда они заплачут», — написала Анна Викторова. «Шайтанов поймать надо и наказать», — настаивает Дима Володин. Комментаторы призывают в следующих раз очевидцев обращаться в полицию