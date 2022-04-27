Власти Молдавии признали отсутствие альтернативы российскому газу

28 апреля 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

Президент Молдавии заявила об отсутствии альтернативы российскому газу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кишиневу нечем заменить российский природный газ, так как закупка топлива на рынке обойдется слишком дорого для страны. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду. «Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии. Мы находимся в очень сложной ситуации», — сказала Санду в эфире телеканала Jurnal TV. По ее словам, у них есть альтернатива российскому газу, но поставщик, на сегодняшний день не определен. Она добавила, что тендер по закупке электроэнергии уже запущен, но поступившие предложения не рассмотрены ввиду завышенных цен. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ только за рубли. Десять европейских стран согласились с требованием Путина, однако есть и те, кто отказался расплачиваться за российский газ рублями. В эти страны Россия прекратила поставки энергоресурса. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Кишиневу нечем заменить российский природный газ, так как закупка топлива на рынке обойдется слишком дорого для страны. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду. «Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии. Мы находимся в очень сложной ситуации», — сказала Санду в эфире телеканала Jurnal TV. По ее словам, у них есть альтернатива российскому газу, но поставщик, на сегодняшний день не определен. Она добавила, что тендер по закупке электроэнергии уже запущен, но поступившие предложения не рассмотрены ввиду завышенных цен. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ только за рубли. Десять европейских стран согласились с требованием Путина, однако есть и те, кто отказался расплачиваться за российский газ рублями. В эти страны Россия прекратила поставки энергоресурса. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.