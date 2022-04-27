Свердловский депутат станет почетным консулом Шри-Ланки

28 апреля 2022 в 03:37 Размер текста - 17 +

Почетным консулом будет назначен Владимир Смирнов («Единая Россия») Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов будет назначен почетным консулом Шри-Ланки в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на парламентарий, а также чрезвычайного и полномочного посла Шри-Ланки сообщает «Областная газета». «Неделю назад мы согласовали кандидатуру, утвердили и со стороны МИД России, и со стороны Шри-Ланки», — передает слова посла Шри-Ланки «Областная газета». В 2019 году Владимир Смирнов избран депутатом Заксобрания Свердловской области. Он владеет торговыми центрами «Омега», «ЭкоМолл Гранат» и «Апельсин» (ранее — «Аида»). Недавно URA.RU сообщало о том, что свердловский депутат столкнулся с группировкой «Четырехсотые». Депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов Фото: Анна Майорова © URA.RU Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов будет назначен почетным консулом Шри-Ланки в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на парламентарий, а также чрезвычайного и полномочного посла Шри-Ланки сообщает «Областная газета». «Неделю назад мы согласовали кандидатуру, утвердили и со стороны МИД России, и со стороны Шри-Ланки», — передает слова посла Шри-Ланки «Областная газета». В 2019 году Владимир Смирнов избран депутатом Заксобрания Свердловской области. Он владеет торговыми центрами «Омега», «ЭкоМолл Гранат» и «Апельсин» (ранее — «Аида»). Недавно URA.RU сообщало о том, что свердловский депутат столкнулся с группировкой «Четырехсотые».