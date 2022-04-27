27 апреля 2022

Свердловский депутат станет почетным консулом Шри-Ланки

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, депутат ГД, гд
Почетным консулом будет назначен Владимир Смирнов («Единая Россия») Фото:

Депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов будет назначен почетным консулом Шри-Ланки в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на парламентарий, а также чрезвычайного и полномочного посла Шри-Ланки сообщает «Областная газета».

«Неделю назад мы согласовали кандидатуру, утвердили и со стороны МИД России, и со стороны Шри-Ланки», — передает слова посла Шри-Ланки «Областная газета».

В 2019 году Владимир Смирнов избран депутатом Заксобрания Свердловской области. Он владеет торговыми центрами «Омега», «ЭкоМолл Гранат» и «Апельсин» (ранее — «Аида»). Недавно URA.RU сообщало о том, что свердловский депутат столкнулся с группировкой «Четырехсотые».

Депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов
Фото:

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Депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов будет назначен почетным консулом Шри-Ланки в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на парламентарий, а также чрезвычайного и полномочного посла Шри-Ланки сообщает «Областная газета». «Неделю назад мы согласовали кандидатуру, утвердили и со стороны МИД России, и со стороны Шри-Ланки», — передает слова посла Шри-Ланки «Областная газета». В 2019 году Владимир Смирнов избран депутатом Заксобрания Свердловской области. Он владеет торговыми центрами «Омега», «ЭкоМолл Гранат» и «Апельсин» (ранее — «Аида»). Недавно URA.RU сообщало о том, что свердловский депутат столкнулся с группировкой «Четырехсотые».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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