Предприятие-фантом осуществляет деятельность в сфере общепита
Свердловский Россельхознадзор выявил несуществующее предприятие из сферы общественного питания. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«При проведении мониторинга ФГИС „Меркурий“ выявлено предприятие-фантом, осуществляющее деятельность в сфере общественного питания», — говорится в пресс-релизе.
В ходе выезда инспекторами Управления установлено, что по указанному адресу предприятия деятельность не осуществляется. Площадка признана предприятием-фантомом и исключена из информационной системы.
Журналист URA.RU подал запрос в свердловский Россельхознадзор. Комментарий на момент публикации получен не был.
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