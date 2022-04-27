27 апреля 2022

Ревизоры обнаружили призрак-компанию в Свердловской области. Предприятие общественного питания

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной призывной пункт. Курган, общепит, столовая
Предприятие-фантом осуществляет деятельность в сфере общепита Фото:

Свердловский Россельхознадзор выявил несуществующее предприятие из сферы общественного питания. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«При проведении мониторинга ФГИС „Меркурий“ выявлено предприятие-фантом, осуществляющее деятельность в сфере общественного питания», — говорится в пресс-релизе.

В ходе выезда инспекторами Управления установлено, что по указанному адресу предприятия деятельность не осуществляется. Площадка признана предприятием-фантомом и исключена из информационной системы.

Журналист URA.RU подал запрос в свердловский Россельхознадзор. Комментарий на момент публикации получен не был.

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Свердловский Россельхознадзор выявил несуществующее предприятие из сферы общественного питания. Об этом сообщается на сайте ведомства. «При проведении мониторинга ФГИС „Меркурий“ выявлено предприятие-фантом, осуществляющее деятельность в сфере общественного питания», — говорится в пресс-релизе. В ходе выезда инспекторами Управления установлено, что по указанному адресу предприятия деятельность не осуществляется. Площадка признана предприятием-фантомом и исключена из информационной системы. Журналист URA.RU подал запрос в свердловский Россельхознадзор. Комментарий на момент публикации получен не был.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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