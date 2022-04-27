Ревизоры обнаружили призрак-компанию в Свердловской области. Предприятие общественного питания

28 апреля 2022 в 04:12 Размер текста - 17 +

Предприятие-фантом осуществляет деятельность в сфере общепита Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловский Россельхознадзор выявил несуществующее предприятие из сферы общественного питания. Об этом сообщается на сайте ведомства. «При проведении мониторинга ФГИС „Меркурий“ выявлено предприятие-фантом, осуществляющее деятельность в сфере общественного питания», — говорится в пресс-релизе. В ходе выезда инспекторами Управления установлено, что по указанному адресу предприятия деятельность не осуществляется. Площадка признана предприятием-фантомом и исключена из информационной системы. Журналист URA.RU подал запрос в свердловский Россельхознадзор. Комментарий на момент публикации получен не был. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский Россельхознадзор выявил несуществующее предприятие из сферы общественного питания. Об этом сообщается на сайте ведомства. «При проведении мониторинга ФГИС „Меркурий“ выявлено предприятие-фантом, осуществляющее деятельность в сфере общественного питания», — говорится в пресс-релизе. В ходе выезда инспекторами Управления установлено, что по указанному адресу предприятия деятельность не осуществляется. Площадка признана предприятием-фантомом и исключена из информационной системы. Журналист URA.RU подал запрос в свердловский Россельхознадзор. Комментарий на момент публикации получен не был.