27 апреля 2022

Трое екатеринбуржцев найдены мертвыми в автомобиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение в супермаркете Магнит. Курган, следственный комитет россии
Следователи выясняют причину смерти трех человек Фото:

Трое мужчин найдены мертвыми в автомобиле на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных службах города.

«Вчера в припаркованном легковом автомобиле Хендай красного цвета у дома по номеру 2-А на улице Патриса Лумумбы обнаружены трое погибших мужчин. Двум из них 35 лет, третьему — 37 лет», — уточнил собеседник.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на телах не обнаружено. В настоящее время обстоятельства гибели расследуют силовики.

URA.RU обратилось за комментарием в следственный комитет Свердловской области. Там сообщили, что предоставят ответ позднее.

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Трое мужчин найдены мертвыми в автомобиле на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных службах города. «Вчера в припаркованном легковом автомобиле Хендай красного цвета у дома по номеру 2-А на улице Патриса Лумумбы обнаружены трое погибших мужчин. Двум из них 35 лет, третьему — 37 лет», — уточнил собеседник. По предварительным данным, следов насильственной смерти на телах не обнаружено. В настоящее время обстоятельства гибели расследуют силовики. URA.RU обратилось за комментарием в следственный комитет Свердловской области. Там сообщили, что предоставят ответ позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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