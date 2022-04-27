Трое екатеринбуржцев найдены мертвыми в автомобиле

Следователи выясняют причину смерти трех человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Трое мужчин найдены мертвыми в автомобиле на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных службах города.

«Вчера в припаркованном легковом автомобиле Хендай красного цвета у дома по номеру 2-А на улице Патриса Лумумбы обнаружены трое погибших мужчин. Двум из них 35 лет, третьему — 37 лет», — уточнил собеседник.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на телах не обнаружено. В настоящее время обстоятельства гибели расследуют силовики.

URA.RU обратилось за комментарием в следственный комитет Свердловской области. Там сообщили, что предоставят ответ позднее.