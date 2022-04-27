В Челябинске идет массовая эвакуация школ, вокзала, вузов

Сообщения о минировании поступили в несколько сотен учреждений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинскую область утром 28 апреля накрыла волна ложных минирований общественных мест. Эвакуация выборочно идет в школах, на некоторых вокзалах, а также в ряде вузов и на теплоэлектроцентрали, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Идет веерная рассылка электронных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Такие сообщение поступили на электронные адреса 187 школ, в аэропорт, на вокзал, в ЧелГУ и ЮУрГУ, а также на одну из ТЭЦ. Эвакуация идет выборочно», — рассказал источник.

Ранее стало известно об эвакуации в Челябинском госуниверситете, который из-за этого приостановил учебный процесс. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию пока не комментируют.