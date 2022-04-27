27 апреля 2022

В Челябинске идет массовая эвакуация школ, вокзала, вузов

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Минирование и эвакуация правительственных зданий. Челябинск, минирование, эвакуация персонала
Сообщения о минировании поступили в несколько сотен учреждений Фото:

Челябинскую область утром 28 апреля накрыла волна ложных минирований общественных мест. Эвакуация выборочно идет в школах, на некоторых вокзалах, а также в ряде вузов и на теплоэлектроцентрали, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Идет веерная рассылка электронных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Такие сообщение поступили на электронные адреса 187 школ, в аэропорт, на вокзал, в ЧелГУ и ЮУрГУ, а также на одну из ТЭЦ. Эвакуация идет выборочно», — рассказал источник.

Ранее стало известно об эвакуации в Челябинском госуниверситете, который из-за этого приостановил учебный процесс. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию пока не комментируют.

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Челябинскую область утром 28 апреля накрыла волна ложных минирований общественных мест. Эвакуация выборочно идет в школах, на некоторых вокзалах, а также в ряде вузов и на теплоэлектроцентрали, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Идет веерная рассылка электронных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Такие сообщение поступили на электронные адреса 187 школ, в аэропорт, на вокзал, в ЧелГУ и ЮУрГУ, а также на одну из ТЭЦ. Эвакуация идет выборочно», — рассказал источник. Ранее стало известно об эвакуации в Челябинском госуниверситете, который из-за этого приостановил учебный процесс. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию пока не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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