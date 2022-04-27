Учебный процесс в главном корпусе вуза приостановлен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском государственном университете утром 28 апреля прошла эвакуация сотрудников и студентов из главного корпуса на улице Братьев Кашириных. В вуз поступило сообщение о минировании, рассказали URA.RU в пресс-службе университета.

«Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в университет. На место подъехали экстренные службы для проверки. Студенты и персонал вышли на улицу», — рассказали в вузе.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию уточняют. Волна ложных минирований идет по Челябинской области уже несколько дней. В Магнитогорске поступали данные о взрывных устройствах в православном храме, в Челябинске по этой же причине эвакуировали аэропорт, в школах Копейска из-за сообщений хулиганов прерывался учебный процесс.