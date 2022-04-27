27 апреля 2022

В челябинском вузе идет эвакуация. Работают экстренные службы

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Челябинский Государственный университет. Челябинск, челгу, челябинский государственный университет
Учебный процесс в главном корпусе вуза приостановлен Фото:

В Челябинском государственном университете утром 28 апреля прошла эвакуация сотрудников и студентов из главного корпуса на улице Братьев Кашириных. В вуз поступило сообщение о минировании, рассказали URA.RU в пресс-службе университета.

«Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в университет. На место подъехали экстренные службы для проверки. Студенты и персонал вышли на улицу», — рассказали в вузе.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию уточняют. Волна ложных минирований идет по Челябинской области уже несколько дней. В Магнитогорске поступали данные о взрывных устройствах в православном храме, в Челябинске по этой же причине эвакуировали аэропорт, в школах Копейска из-за сообщений хулиганов прерывался учебный процесс.

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В Челябинском государственном университете утром 28 апреля прошла эвакуация сотрудников и студентов из главного корпуса на улице Братьев Кашириных. В вуз поступило сообщение о минировании, рассказали URA.RU в пресс-службе университета. «Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в университет. На место подъехали экстренные службы для проверки. Студенты и персонал вышли на улицу», — рассказали в вузе. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию уточняют. Волна ложных минирований идет по Челябинской области уже несколько дней. В Магнитогорске поступали данные о взрывных устройствах в православном храме, в Челябинске по этой же причине эвакуировали аэропорт, в школах Копейска из-за сообщений хулиганов прерывался учебный процесс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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