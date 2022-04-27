В ЯНАО мужчина пытался зарезать соседа по лестничной площадке. Видео

28 апреля 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Мужчине удалось во время среагировать и закрыть дверь перед нападавшим Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Муравленко (ЯНАО) пытался зарезать своего соседа по лестничной площадке. Видео с камеры наблюдения, где мужчина набросился на соседа, было опубликовано в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». «Если бы не реакция, его бы уже не было», — написала в комментариях Виктория Марущак в группе «Происшествия Ноябрьск». «По одной из версий, неадекватного соседа взбесило, что собака мужчины то и дело обнюхивает коляски его детей, которые стоят на лестничной площадке», — предположила Виктория Бузанова. Как рассказали агентству в пресс-службе УМВД по ЯНАО, происшествие расценивается как угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. «Отделом дознания ОМВД России по г. Муравленко возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса РФ в отношении местного жителя. Подозреваемому избрана мера пресечения обязательство о явке», — уточнили в ведомстве. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Житель Муравленко (ЯНАО) пытался зарезать своего соседа по лестничной площадке. Видео с камеры наблюдения, где мужчина набросился на соседа, было опубликовано в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». «Если бы не реакция, его бы уже не было», — написала в комментариях Виктория Марущак в группе «Происшествия Ноябрьск». «По одной из версий, неадекватного соседа взбесило, что собака мужчины то и дело обнюхивает коляски его детей, которые стоят на лестничной площадке», — предположила Виктория Бузанова. Как рассказали агентству в пресс-службе УМВД по ЯНАО, происшествие расценивается как угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. «Отделом дознания ОМВД России по г. Муравленко возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса РФ в отношении местного жителя. Подозреваемому избрана мера пресечения обязательство о явке», — уточнили в ведомстве.