В Перми открылось кафе с необычной кухней

В меню есть и фастфуд, и более изысканные необычные блюда Фото: Дарья Попова © URA.RU

В центре Перми появилось кафе европейско-тунисской кухни «Карфаген». Новое заведение находится по адресу Комсомольский проспект, 60. В сервисе «2ГИС» указано, что оно работает с 11:00 до 23:00, а средний чек блюда составляет 320 рублей.

«Запустил проект ресторатор из Туниса Амен Хуссеини. Он же развивает кофейню-кондитерскую La Parisienne», — сообщила интернет-газета «Текст».

В меню представлены блюда тунисской и европейской кухни. К примеру, кус-кус с бараниной, цыпленок, фаршированный рисом, пицца, бургеры. Первые посетители уже оценили заведение в «2ГИС»: «порции огромные, еда вкусная, очень приветливый персонал».

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми откроют киберкафе с девушкой-роботом. Она будет подавать мороженое, газировку и кофе.