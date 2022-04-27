В Перми открылось кафе с необычной кухней

В центре Перми появилось кафе европейско-тунисской кухни «Карфаген». Новое заведение находится по адресу Комсомольский проспект, 60. В сервисе «2ГИС» указано, что оно работает с 11:00 до 23:00, а средний чек блюда составляет 320 рублей.
«Запустил проект ресторатор из Туниса Амен Хуссеини. Он же развивает кофейню-кондитерскую La Parisienne», — сообщила интернет-газета «Текст».
В меню представлены блюда тунисской и европейской кухни. К примеру, кус-кус с бараниной, цыпленок, фаршированный рисом, пицца, бургеры. Первые посетители уже оценили заведение в «2ГИС»: «порции огромные, еда вкусная, очень приветливый персонал».
В центре Перми появилось кафе европейско-тунисской кухни «Карфаген». Новое заведение находится по адресу Комсомольский проспект, 60. В сервисе «2ГИС» указано, что оно работает с 11:00 до 23:00, а средний чек блюда составляет 320 рублей. «Запустил проект ресторатор из Туниса Амен Хуссеини. Он же развивает кофейню-кондитерскую La Parisienne», — сообщила интернет-газета «Текст». В меню представлены блюда тунисской и европейской кухни. К примеру, кус-кус с бараниной, цыпленок, фаршированный рисом, пицца, бургеры. Первые посетители уже оценили заведение в «2ГИС»: «порции огромные, еда вкусная, очень приветливый персонал». Ранее URA.RU сообщало, что в Перми откроют киберкафе с девушкой-роботом. Она будет подавать мороженое, газировку и кофе.