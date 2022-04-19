Робот сможет приготовить мороженое, газировку и кофе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пермском парке им. Горького в мае запустят киберкафе «Дуняша». В нем будет работать робот-кассир с обликом супермодели. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Это совместный проект компаний „Промобот“ и „Робин Гуд Роботикс“. Кафе будет представлять собой комплекс для автоматизированной продажи мороженого и напитков. При этом будет осуществляться полный цикл быстрого обслуживания клиента: от заказа до выдачи продукции», — сообщили в пресс-службе.

Робот сможет самостоятельно приготовить мороженое, газировку или кофе. Во время ожидания заказа Дуняша поддержит приятный разговор, расскажет покупателю сказку или предложит ему сделать совместное селфи.

По словам учредителя парка Горького и «Робин Гуд Роботикс» Рашида Габдуллина, такое решение позволит повысить трафик посетителей. Стоит отметить, что Дуняша была сделана по образу супруги Рашида Габдуллина — Дианы Габдуллиной. Сегодня она выложила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» фотографию в таком же платье и с такой же прической, а в видео рассказала, что наконец-то можно раскрыть секрет, который она держала в тайне с осени.

Ранее URA.RU рассказывало про роботов, которые будут продавать мороженое в Дубае. Внешность у них совсем другая.

Дуняша и мороженое приготовит, и беседу поддержит Сайт губернатора и правительства Пермского края