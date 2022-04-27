27 апреля 2022

Водитель маршрутки бесплатно возит челябинцев в Рамадан

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Маршрутки. Челябинск, билет, проезд
Водитель перестал брать оплату за проезд Фото:

Жители Челябинска 28 апреля удивились, что водитель маршрутки №19 отказался принимать деньги у пассажиров за оплату проезда. Он объяснил это религиозным праздником Рамадан. Об этом URA.RU сообщил челябинец Дмитрий.

«Очень удивились. В маршрутке объявление висело, что в честь священного месяца Рамадан сегодня проезд бесплатный», — рассказал челябинец.

Водитель маршрутки сообщил пассажирам, что в честь священного праздника хозяин рейса выделил маршрутку, которая один день возит челябинцев бесплатно. Маршрутчик объяснил это тем, что Рамадан предписывает мусульманам и заниматься благотворительными и богоугодными делами.

Маршрут №19 осуществляет рейс до остановки «Чистопольская» (кольцевая, Ленинский район)» до остановки «Приборостроительная» (Металлургический район). Протяженности маршрутки по Ленинскому району составляет 28.3 км, по ЧМЗ — 28, 6 км.

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Жители Челябинска 28 апреля удивились, что водитель маршрутки №19 отказался принимать деньги у пассажиров за оплату проезда. Он объяснил это религиозным праздником Рамадан. Об этом URA.RU сообщил челябинец Дмитрий. «Очень удивились. В маршрутке объявление висело, что в честь священного месяца Рамадан сегодня проезд бесплатный», — рассказал челябинец. Водитель маршрутки сообщил пассажирам, что в честь священного праздника хозяин рейса выделил маршрутку, которая один день возит челябинцев бесплатно. Маршрутчик объяснил это тем, что Рамадан предписывает мусульманам и заниматься благотворительными и богоугодными делами. Маршрут №19 осуществляет рейс до остановки «Чистопольская» (кольцевая, Ленинский район)» до остановки «Приборостроительная» (Металлургический район). Протяженности маршрутки по Ленинскому району составляет 28.3 км, по ЧМЗ — 28, 6 км.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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