Водитель маршрутки бесплатно возит челябинцев в Рамадан

Водитель перестал брать оплату за проезд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска 28 апреля удивились, что водитель маршрутки №19 отказался принимать деньги у пассажиров за оплату проезда. Он объяснил это религиозным праздником Рамадан. Об этом URA.RU сообщил челябинец Дмитрий.

«Очень удивились. В маршрутке объявление висело, что в честь священного месяца Рамадан сегодня проезд бесплатный», — рассказал челябинец.

Водитель маршрутки сообщил пассажирам, что в честь священного праздника хозяин рейса выделил маршрутку, которая один день возит челябинцев бесплатно. Маршрутчик объяснил это тем, что Рамадан предписывает мусульманам и заниматься благотворительными и богоугодными делами.

Маршрут №19 осуществляет рейс до остановки «Чистопольская» (кольцевая, Ленинский район)» до остановки «Приборостроительная» (Металлургический район). Протяженности маршрутки по Ленинскому району составляет 28.3 км, по ЧМЗ — 28, 6 км.