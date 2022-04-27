27 апреля 2022

В Челябинске мужчина упал с моста. Видео

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Виды Челябинска, город челябинск, виадук свердловский проспект ул братьев кашириных, вид сверху
Инцидент произошел на пересечении улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта Фото:

В Челябинске мужчина упал с моста на пересечении Свердловского проспекта и улицы Братьев Кашириных. Судя по видео, опубликованному в социальных сетях, мужчина остался жив, и даже смог подняться.

Подъезжая к пересечению улицы Братьев Каширины и Свердловского проспекта, водитель стал свидетелем падения мужчины с моста. Он сразу же остановил автомобиль и поспешил на помощь. Также на помощь мужчине пришли другие участники движения и пешеходы. Мужчина смог самостоятельно подняться, ему вызвали скорую.

В пресс-службе полиции города подтвердили поступление заявления о падении мужчины с моста. По предварительным данным, он был пьян.

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В Челябинске мужчина упал с моста на пересечении Свердловского проспекта и улицы Братьев Кашириных. Судя по видео, опубликованному в социальных сетях, мужчина остался жив, и даже смог подняться. Подъезжая к пересечению улицы Братьев Каширины и Свердловского проспекта, водитель стал свидетелем падения мужчины с моста. Он сразу же остановил автомобиль и поспешил на помощь. Также на помощь мужчине пришли другие участники движения и пешеходы. Мужчина смог самостоятельно подняться, ему вызвали скорую. В пресс-службе полиции города подтвердили поступление заявления о падении мужчины с моста. По предварительным данным, он был пьян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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