Инцидент произошел на пересечении улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске мужчина упал с моста на пересечении Свердловского проспекта и улицы Братьев Кашириных. Судя по видео, опубликованному в социальных сетях, мужчина остался жив, и даже смог подняться.

Подъезжая к пересечению улицы Братьев Каширины и Свердловского проспекта, водитель стал свидетелем падения мужчины с моста. Он сразу же остановил автомобиль и поспешил на помощь. Также на помощь мужчине пришли другие участники движения и пешеходы. Мужчина смог самостоятельно подняться, ему вызвали скорую.

В пресс-службе полиции города подтвердили поступление заявления о падении мужчины с моста. По предварительным данным, он был пьян.