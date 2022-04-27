27 апреля 2022

В Челябинске напали на водителя трамвая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП с трамваем на улице Цвиллинга напротив областного правительства. Челябинск, трамвай, дтп, авария, улица цвиллинга, областное правительство
Водителю брызнули в лицо из перцового баллончика Фото:

В Челябинске неизвестный напал на водителя трамвая с перцовым баллончиком. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, это привело к остановке движения трамваев.

«Сообщение о нападении на водителя трамвая зарегистрировано в отделе полиции „Советский“. Сейчас движение трамваев восстановлено. Водителя госпитализировали. Нападавший скрылся», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В полиции добавили, что по данному инциденту проводится проверка. Нападавшего разыскивают.

В «Агентстве чрезвычайных новостей» сообщили, что нападавший мужчина не был пассажиром вагона. Он переходил трамвайные пути, когда между ним и водителем общественного транспорта возникла ссора. В итоге водитель трамвая открыл двери и вышел к пешеходу на разборки. В какой-то момент он пнул пешехода, а тот достал газовый баллончик и брызнул водителю в лицо.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске неизвестный напал на водителя трамвая с перцовым баллончиком. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, это привело к остановке движения трамваев. «Сообщение о нападении на водителя трамвая зарегистрировано в отделе полиции „Советский“. Сейчас движение трамваев восстановлено. Водителя госпитализировали. Нападавший скрылся», — сообщили URA.RU в ведомстве. В полиции добавили, что по данному инциденту проводится проверка. Нападавшего разыскивают. В «Агентстве чрезвычайных новостей» сообщили, что нападавший мужчина не был пассажиром вагона. Он переходил трамвайные пути, когда между ним и водителем общественного транспорта возникла ссора. В итоге водитель трамвая открыл двери и вышел к пешеходу на разборки. В какой-то момент он пнул пешехода, а тот достал газовый баллончик и брызнул водителю в лицо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...