Нефтяные магнаты из Кувейта взяли на работу пермского робота

Робот будет консультировать сотрудников корпорации и клиентов по интересующим их вопросам Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Сервисный робот компании «Промобот», расположенной в Перми, приступил к работе в офисе нефтяной корпорации Кувейта. В его задачи входит встреча и консультация гостей, а также общение с сотрудниками корпорации, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Робот начал работу в офисе нефтяной корпорации Кувейта. Они может общаться на английском и арабском языках: поддерживать диалог, отвечать на вопросы, а также информировать сотрудников об анти-ковидных мерах и нововведениях организации», — отмечают в компании.

Директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев отметил, что представители нефтяной корпорации рассматривали множество вариантов подобных роботов, но предпочли им пермскую модель. Помимо Кувейта, десятки сервисных роботов, которых производят в Перми, работают в ОАЭ, Саудовской Аравии и Омане. Так, в Абу-Даби (ОАЭ) робот служит стражем правопорядка в местной полиции.