27 апреля 2022

Нефтяные магнаты из Кувейта взяли на работу пермского робота

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство роботов в компании Промобот. Пермь, роботы, промобот, промобот компания, производство сервисных роботов промобот
Робот будет консультировать сотрудников корпорации и клиентов по интересующим их вопросам Фото:

Сервисный робот компании «Промобот», расположенной в Перми, приступил к работе в офисе нефтяной корпорации Кувейта. В его задачи входит встреча и консультация гостей, а также общение с сотрудниками корпорации, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Робот начал работу в офисе нефтяной корпорации Кувейта. Они может общаться на английском и арабском языках: поддерживать диалог, отвечать на вопросы, а также информировать сотрудников об анти-ковидных мерах и нововведениях организации», — отмечают в компании.

Директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев отметил, что представители нефтяной корпорации рассматривали множество вариантов подобных роботов, но предпочли им пермскую модель. Помимо Кувейта, десятки сервисных роботов, которых производят в Перми, работают в ОАЭ, Саудовской Аравии и Омане. Так, в Абу-Даби (ОАЭ) робот служит стражем правопорядка в местной полиции.

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Сервисный робот компании «Промобот», расположенной в Перми, приступил к работе в офисе нефтяной корпорации Кувейта. В его задачи входит встреча и консультация гостей, а также общение с сотрудниками корпорации, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Робот начал работу в офисе нефтяной корпорации Кувейта. Они может общаться на английском и арабском языках: поддерживать диалог, отвечать на вопросы, а также информировать сотрудников об анти-ковидных мерах и нововведениях организации», — отмечают в компании. Директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев отметил, что представители нефтяной корпорации рассматривали множество вариантов подобных роботов, но предпочли им пермскую модель. Помимо Кувейта, десятки сервисных роботов, которых производят в Перми, работают в ОАЭ, Саудовской Аравии и Омане. Так, в Абу-Даби (ОАЭ) робот служит стражем правопорядка в местной полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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