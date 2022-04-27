Свердловский вице-губернатор объяснил, почему не общается со СМИ

Олег Чемезов также подчеркнул, что не приемлет, когда журналисты лезут в личную жизнь чиновников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов заявил, что готов взаимодействовать только с теми журналистами, которые публикуют правду. Такая фраза прозвучала на пленарной дискуссии «Триада: власть — СМИ — точки притяжения» в рамках XII Уральского медиафорума, который проходит в Екатеринбурге 28 и 29 апреля.

«Так сложилось, что в моем профессиональном развитии взаимодействие со средствами массовой информации было новым этапом. Я лично сам всегда открыт», — передает слова Чемезова корреспондент URA.RU, присутствующий на мероприятии.

Вице-губернатор рассказал историю, когда к нему обратился один из журналистов и спросил, на каких ключевых условиях власть готова взаимодействовать с журналистами. «Я говорю [журналисту] — „Что бы вы не писали, если вы пишете правду, я буду взаимодействовать. Но достаточно наврать один раз, и я не буду воспринимать вас как журналистов“», — ответил он.

Чемезов также подчеркнул, что не приемлет, когда журналисты лезут в личную жизнь чиновников, но он не против рациональной критики, которая помогает властям развиваться. Вице-губернатор добавил, что от журналистов сейчас требуется профессионализм, качество подаваемой информации и открытость прессы как таковой, ведь без этих составляющих человеку труднее реализовать себя в журналисткой сфере.