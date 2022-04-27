Проектируемая площадь территории 2,3164 га Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на месте сгоревших дореволюционных домов построят ТРК, технопарк и бизнес-центры. Разработкой проекта, который предстоит обсудить на публичных слушаниях, занимается ООО НПО «РТС». Информация об этом 28 апреля появился на сайте мэрии.

«Основанием для разработки документации по планировке территории является распоряжение администрации Челябинска от 03.09.2020 № 8485. Зоны планируемого размещения предусматривают строительство четырех административно-деловых центров с автостоянками, строительство научно-производственного технопарка с газовой котельной и торгово-развлекательного комплекса с автостоянкой на 45 машин», — говорится в пояснительном документе ООО НПО «РТС».

Речь идет о планировки территории в границах ул. Российской, ул. Миасской, ул. Красноармейской в Центральном районе города. Первые пожары на улице Российской начали происходить регулярно с 2020 года. А в августе 2021 года в центре Челябинска за неделю сгорело сразу два деревянных дома. В сгоревшем доме №82 пожарные обнаружили обгоревший труп.

Согласно постановлению главы города, данный проект должен пройти процедуру публичных слушаний, которые должны состоятся 28 апреля. После их проведения протокол и заключение о результатах направят на рассмотрение главе Челябинска Наталье Котовой.

Накануне публичных слушаний мэрия поручила разработчику организовать открытие экспозиции проекта в Доме архитектора. В пояснительной записке к проекту компания ООО НПО «РТС» написала, что большая часть индивидуальных жилых домов по улице Российской в настоящее время разрушена либо снесена. Существующие объекты, по мнению проектировщика, должны подлежать сносу.

Одноэтажные дома на месте будущих бизнес-центров начали гореть с 2020 года Скрин: сайт администрации Челябинска

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам