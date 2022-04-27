27 апреля 2022

Махонин хочет открыть пермское представительство в Турции

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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин намерен расширять сотрудничество с Турцией Фото:

В Турции может появиться торгово-экономическое представительство Пермского края. Идею губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обсудил на встрече с турецким послом в РФ Мехметом Самсаром, сообщили в краевом правительстве.

«Губернатор Прикамья и Полномочный Посол Турецкой Республики обсудили возможность открытия в Турции торгово-экономического представительства», — говорится на сайте кабмина. По мнению Махонина, это позволит поддерживать пермские предприятия, которые ведут бизнес в Турции.

По данным пермского правительства, за 2021 год объем товарооборота между регионом и Турцией составил 97,4 млн долларов США. Доля экспорта из Прикамья составила 91 млн. В основном Турция закупает минеральные удобрения и другую продукцию химической промышленности. Пермские компании заказывают в ответ продукцию машиностроения, а также металлы и изделия из них.

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В Турции может появиться торгово-экономическое представительство Пермского края. Идею губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обсудил на встрече с турецким послом в РФ Мехметом Самсаром, сообщили в краевом правительстве. «Губернатор Прикамья и Полномочный Посол Турецкой Республики обсудили возможность открытия в Турции торгово-экономического представительства», — говорится на сайте кабмина. По мнению Махонина, это позволит поддерживать пермские предприятия, которые ведут бизнес в Турции. По данным пермского правительства, за 2021 год объем товарооборота между регионом и Турцией составил 97,4 млн долларов США. Доля экспорта из Прикамья составила 91 млн. В основном Турция закупает минеральные удобрения и другую продукцию химической промышленности. Пермские компании заказывают в ответ продукцию машиностроения, а также металлы и изделия из них.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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