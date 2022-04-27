Махонин хочет открыть пермское представительство в Турции

Дмитрий Махонин намерен расширять сотрудничество с Турцией Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Турции может появиться торгово-экономическое представительство Пермского края. Идею губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обсудил на встрече с турецким послом в РФ Мехметом Самсаром, сообщили в краевом правительстве.

«Губернатор Прикамья и Полномочный Посол Турецкой Республики обсудили возможность открытия в Турции торгово-экономического представительства», — говорится на сайте кабмина. По мнению Махонина, это позволит поддерживать пермские предприятия, которые ведут бизнес в Турции.

По данным пермского правительства, за 2021 год объем товарооборота между регионом и Турцией составил 97,4 млн долларов США. Доля экспорта из Прикамья составила 91 млн. В основном Турция закупает минеральные удобрения и другую продукцию химической промышленности. Пермские компании заказывают в ответ продукцию машиностроения, а также металлы и изделия из них.