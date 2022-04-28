Кремль: Путин лично осмотрит первый железнодорожный мост в Китай

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично побывает на первом железнодорожном мосту из России в Китай Фото:
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Президент РФ Владимир Путин в ходе одной из своих поездок побывает на первом железнодорожном мосту из России в Китай. Когда это произойдет, пока неясно, заявил URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не сомневаюсь, что со временем президент найдет возможность побывать на этом мосту. В ближайшее время такая поездка не запланирована. Но не сомневаюсь, что он этот мост увидит. Это очень важное событие и очень важный вклад в развитие инфраструктуры всего [дальневосточного] региона», — отметил Песков.

Россия завершила строительство своего участка первого железнодорожного моста через Амур в Китай. Пекин возвел свою часть в 2018 году.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе одной из своих поездок побывает на первом железнодорожном мосту из России в Китай. Когда это произойдет, пока неясно, заявил URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Не сомневаюсь, что со временем президент найдет возможность побывать на этом мосту. В ближайшее время такая поездка не запланирована. Но не сомневаюсь, что он этот мост увидит. Это очень важное событие и очень важный вклад в развитие инфраструктуры всего [дальневосточного] региона», — отметил Песков. Россия завершила строительство своего участка первого железнодорожного моста через Амур в Китай. Пекин возвел свою часть в 2018 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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