Кремль: Путин лично осмотрит первый железнодорожный мост в Китай

28 апреля 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично побывает на первом железнодорожном мосту из России в Китай Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин в ходе одной из своих поездок побывает на первом железнодорожном мосту из России в Китай. Когда это произойдет, пока неясно, заявил URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Не сомневаюсь, что со временем президент найдет возможность побывать на этом мосту. В ближайшее время такая поездка не запланирована. Но не сомневаюсь, что он этот мост увидит. Это очень важное событие и очень важный вклад в развитие инфраструктуры всего [дальневосточного] региона», — отметил Песков. Россия завершила строительство своего участка первого железнодорожного моста через Амур в Китай. Пекин возвел свою часть в 2018 году. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин в ходе одной из своих поездок побывает на первом железнодорожном мосту из России в Китай. Когда это произойдет, пока неясно, заявил URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Не сомневаюсь, что со временем президент найдет возможность побывать на этом мосту. В ближайшее время такая поездка не запланирована. Но не сомневаюсь, что он этот мост увидит. Это очень важное событие и очень важный вклад в развитие инфраструктуры всего [дальневосточного] региона», — отметил Песков. Россия завершила строительство своего участка первого железнодорожного моста через Амур в Китай. Пекин возвел свою часть в 2018 году.