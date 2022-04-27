В России открыли первый железнодорожный мост в Китай

Длина моста достигает 2,2 километра (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Открыт первый в России трансграничный железнодорожный мост в Китай через реку Амур Нижнеленинское—Тунцзян. На торжественную церемонию запуска движения прибыл вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута. <…> Мы готовы к открытию мостового переезда с российской части, как только китайские партнеры объявят об открытии своего», — приводит заявление Трутнева РИА «Новости».

Длина моста достигает свыше 2,2 километра. Изначально запуск движения по мосту планировался в августе прошлого года, но неоднократно переносился.