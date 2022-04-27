В России открыли первый железнодорожный мост в Китай

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Длина моста достигает 2,2 километра (архивное фото) Фото:

Открыт первый в России трансграничный железнодорожный мост в Китай через реку Амур Нижнеленинское—Тунцзян. На торжественную церемонию запуска движения прибыл вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута. <…> Мы готовы к открытию мостового переезда с российской части, как только китайские партнеры объявят об открытии своего», — приводит заявление Трутнева РИА «Новости».

Длина моста достигает свыше 2,2 километра. Изначально запуск движения по мосту планировался в августе прошлого года, но неоднократно переносился.

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Открыт первый в России трансграничный железнодорожный мост в Китай через реку Амур Нижнеленинское—Тунцзян. На торжественную церемонию запуска движения прибыл вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута. <…> Мы готовы к открытию мостового переезда с российской части, как только китайские партнеры объявят об открытии своего», — приводит заявление Трутнева РИА «Новости». Длина моста достигает свыше 2,2 километра. Изначально запуск движения по мосту планировался в августе прошлого года, но неоднократно переносился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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