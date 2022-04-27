Жители ЯНАО страдают от отсутствия узкопрофильных врачей

Горожане не могут попасть на прием к дерматологу, травматологу и кардиологу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Губкинского (ЯНАО) не могут попасть к дерматологу, поскольку в городе работает один специалист. Об этом они сообщают в социальных сетях.

«Хотела узнать как так получается, что в нашу городскую больницу, а именно к дерматологу вообще не записаться, запись аж на 12 мая! Как не придешь в больницу, так к врачу никого нет, но без записи не принимают! Это касается и детской поликлиники! Сегодня была с 8 утра и до 10 утра в детской поликлиники и возле кабинета дерматолога ни человека не было, но зато запись и не попасть. Теперь жди до 12 мая и то если завтра успеешь записаться, выдают по два талона! В большом городе легче попасть к платному хоть, а здесь ни платного не бесплатного», — написала Яна Зайцева.

По словам горожан, к другим врачам узкой специальности тоже не попасть на прием. «То же самое к кардиологу! Ближайшая запись на 11 мая. К травматологу приходишь по записи и сидишь 2,5 часа. Спасибо нашему доблестному главврачу. Все врачи нормальные бегут. И никто не займется этим вопросом! Нужно жаловаться в Салехард и Минздрав», — добавила Камилла Якубовна.

В департаменте здравоохранения Ямала агентству прокомментировали ситуацию. «В Губкинской ГБ работает один врач-дерматолог согласно штатному расписанию. По нормативам МЗ РФ один врач положен на 20 тысяч прикрепленного взрослого населения. Два врача — на 40 тысяч. В Губкинском проживает 28 тысяч человек», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО массово ищут врачей. В регионе открыто 423 вакантных места на данную специальность.

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